行政院長卓榮泰今天上午到台中參與長照機構落成啟用典禮，會前媒體問及立院藍白揚言退回院版《財劃法》，他透露「執政黨黨團會有一點無力感」，國家建設必須有中央政府的總預算才能往前走，今天中午將召開行政、立法協調會議，希望取得行政、立法兩院對國家往前走的信任，找出一條可行之道，讓明年中央政府的預算能夠順利審議，讓國人安心在台灣、快樂的在地生活。位於舊月眉糖廠的衛福部立豐原醫院附設后里綜合長照機構，今（24）日上午舉行落成啟用典禮。卓榮泰進入會場前，媒體問及上星期五立法院藍白聯手退回《財劃法》的爭議，他表示「我們執政黨黨團會有一點無力感」，今天中午將召開行政、立法協調會議，他會聽聽黨團委員與在野黨團怎麼溝通，希望找出一條可行之道，讓明年中央政府的預算能夠順利審議，他強調沒有中央總預算將寸步難行。稍後他致詞時也談及，我國人口快速老人化，長照3.0等國家建設只能成功不能怠慢，如果沒有中央政府總預算，一切都是白談。希望中午的會議，可以取得行政與立法互相信任、達成「為國家往前走」合作模式、為國人建立最好的契機。