財團法人，官網首頁先後被放入，台北地檢署偵辦，駭客就是央廣自家人：，找來央廣系統的前任維護商黃富琳合作犯案，全案在今天偵結，檢方以妨害電腦使用罪起訴3人，並對岳昭莒求刑2年6個月、吳政勳3年。依據起訴內容，岳昭莒、吳政勳今年6月計畫攻擊央廣官網，並開設Line群組，在8月20日由吳政勳先進行前置作業，讓民眾在國慶日點選央廣官網連結時，會自動跳轉到子網域，接著在9月11日到9月20日五度使用帳號密碼登入央廣官網，將網頁換成「反攻大陸」圖和中美兩國的國旗。，導致央廣官網管理權限有落入外人操控的風險。北檢指出，央廣每天以華語、臺語、客語、粵語、英語、日語等20種語言對全球發聲，是我國唯一專責對國際廣播的電台，也是，如果系統失效，對於國家及社會公共利益、民心士氣會產生重大影響。檢察官調查，吳政勳、岳昭莒只因為懷疑央廣官網有中資介入，利用身為網路媒體組成員、可管理後台權限的職權，擅自對央廣官網胡作非為，置換為反攻大陸、五星旗等圖片，，被檢方認定這具有很高的象徵意義，3名被告嚴重危害國家形象、擾亂央廣官網運作、危害國家關鍵基礎設施，涉犯《刑法》第359條「無故取得、刪除或變更他人電腦或其相關設備之電磁紀錄，致生損害與公眾或他人」、360條「無故以電腦程式或其他電磁方式干擾他人電腦或其相關設備，致生損害與公眾或他人」，於今日提起公訴。