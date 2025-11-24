財團法人中央廣播電台今年9月五度遭遇駭客攻擊，官網首頁先後被放入日本作家五十嵐隆幸《反攻大陸與台灣：中華民國統一的構想與挫折》的書籍封面以及中國和美國的國旗，台北地檢署偵辦，駭客就是央廣自家人：網路媒體組組長岳昭莒、網路媒體組工程師吳政勳，兩人只因為懷疑央廣有中資而謀劃惡搞網頁，找來央廣系統的前任維護商黃富琳合作犯案，全案在今天偵結，檢方以妨害電腦使用罪起訴3人，並對岳昭莒求刑2年6個月、吳政勳3年。
依據起訴內容，岳昭莒、吳政勳今年6月計畫攻擊央廣官網，並開設Line群組，在8月20日由吳政勳先進行前置作業，讓民眾在國慶日點選央廣官網連結時，會自動跳轉到子網域，接著在9月11日到9月20日五度使用帳號密碼登入央廣官網，將網頁換成「反攻大陸」圖和中美兩國的國旗。
黃富琳的腳色類似「清道夫」，吳政勳將央廣官網的最高權限帳號開給黃富琳，讓黃富琳進入後刪除吳政勳異動網頁的電磁紀錄；黃富琳還將央廣官網原始程式碼外流給3人，導致央廣官網管理權限有落入外人操控的風險。
北檢指出，央廣每天以華語、臺語、客語、粵語、英語、日語等20種語言對全球發聲，是我國唯一專責對國際廣播的電台，也是國家關鍵基礎設施，屬於《資通安全責任等級分級辦法》定義的Ａ級單位，如果系統失效，對於國家及社會公共利益、民心士氣會產生重大影響。
檢察官調查，吳政勳、岳昭莒只因為懷疑央廣官網有中資介入，利用身為網路媒體組成員、可管理後台權限的職權，擅自對央廣官網胡作非為，置換為反攻大陸、五星旗等圖片，意圖挑起兩岸對立緊張，危險性與危害性遠非一般刑事犯罪可比。
吳政勳9月底第一次交保回家後，仍不知收手，登入央廣官網移除網址、干擾官網運作，在國慶日前一天讓首頁出現簡體中文、連結亂碼、中斷官網訊號，還計畫在10月10號國慶日當天持續攻擊，被檢方認定這具有很高的象徵意義，3名被告嚴重危害國家形象、擾亂央廣官網運作、危害國家關鍵基礎設施，涉犯《刑法》第359條「無故取得、刪除或變更他人電腦或其相關設備之電磁紀錄，致生損害與公眾或他人」、360條「無故以電腦程式或其他電磁方式干擾他人電腦或其相關設備，致生損害與公眾或他人」，於今日提起公訴。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
