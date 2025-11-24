今年第27號颱風「天琴」本周將生成，氣象專家賈新興表示，菲律賓東方的熱帶擾動今（24）日已增強為「熱帶性低氣壓」，最快明（25）日傍晚變為天琴颱風，預估路徑往西影響菲律賓後進入南海，再前往越南，對台灣沒直接影響，但要注意掃往北方的外圍水氣，可能在周四、周五（11月27日至11月28日）導致台灣降雨增多。
今年11月第3個颱風 天琴最快明天生成
賈新興指出，菲律賓東方海面的熱帶擾動持續發展，預估今天有機會成為「熱帶性低氣壓」，通過菲律賓群島後，明天下半天進入南海時，會進一步發展為「天琴颱風」，也會是今年11月第3個生成的颱風，強度以輕颱為主。
天琴颱風路徑往西直衝 對台影響輕微
臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」說明，天琴颱風即將形成進入南海後，路徑會繼續往西朝中南半島前進，不會北上影響台灣，但颱風外圍水氣，預計在周四北上通過台灣附近，替北部、東部帶來一陣雨勢，「幸好這波水氣大多從海面通過，不至於出現較強勁的降雨，西部地區雲量增多，下雨機率低。」
天氣風險公司資深顧問吳聖宇也提及，天琴颱風周四、周五會配合東北季風增強，發展出雲雨帶，不過預報位置已經偏向台灣東南方、東方遠海，且是向東離開，對台灣陸地上的影響有限，只會讓迎風面的降雨稍微增多一點，不過若是周末要前往越南，要注意一下颱風的情況。
資料來源：賈新興YouTube、「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書、天氣職人-吳聖宇臉書
