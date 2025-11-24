我是廣告 請繼續往下閱讀

位於台北市北投區的溫泉會館「皇池溫泉御膳館」經營長達25年，是當地知名的地標之一，且忘記期間日營業額高達300萬元、年營收上看億元，相當驚人。然而，如今卻被週刊爆出皇池有違建情形，三館包含餐廳在內的設施，但僅有二館屬於完全合法建物，而市府都發局建管處到場後往往只「看看」便結案，業者則是將違建部分拆除再蓋回，而皇池其負責人背後的背景也曝光了。據《鏡週刊》報導，皇池負責人游騰同時身兼中華民國溫泉觀光協會副理事長。年初有民眾反映，紗帽山部分溫泉業者因設備老化或管理狀況不佳而停業，導致已購買的套票無法使用。游騰當時代表業者接受訪問，強調相關套票仍可持至皇池兌用。他也表示，當地16家溫泉業者將配合市府推動的溫泉產業專區改善計畫進行整修，預計明年取得建照後，以全新的設施與服務重新迎接消費者，致力打造良好的商家形象。事實上，皇池過去也曾捲入創意私房案件，由「GOGO哥」的林姓男子組成偷拍集團，以「Argos原創湯旅」為題在平台上發布多部情侶泡湯偷拍影片，高等法院依妨害秘密等罪於今年10月判其6年10個月有期徒刑。如今再爆發違建，台北市都發局回應，針對皇池溫泉會館涉及「拆除後重建」的情形，相關違規已於10月完成查報並進行處分。後續將要求業者在限期內完成拆除及改善，如屆期仍未處理，建管處將介入並依法強制拆除。此外，皇池提出的溫泉旅館設置申請，目前尚未取得任何建築執照核發。