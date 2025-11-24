中央氣象署今（24）日上午表示，由於東北風偏強，「新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣、蘭嶼綠島」一直到明（25）日晚上，將有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，目前已發布「陸上強風特報」。

🟡強風特報
📌影響時間：24日上午至25日晚上
📍黃色燈號：新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、臺東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣

▲東北季風增強，西半部各沿岸要注意平均風6級以上或陣風8級以上發生。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
氣象署提醒，黃色強風燈號，代表戶外活動存在潛在風險，提醒民眾行經風勢較強的區域時務必小心，尤其注意路樹倒塌、招牌鬆動或建物碎片掉落等危險。從事戶外工作者應特別注意人身安全，並建議加強固定戶外設施與物品。開車民眾也應減速慢行，並留意公共運輸可能出現的班次延誤情形。

氣象署指出，今天午後水氣增加，基隆北海岸、宜蘭及大台北將有局部短暫雨，花東及恆春半島有零星短暫雨；傍晚起東北季風增強，北部及宜蘭天氣逐漸轉涼，北部轉有局部短暫雨。

資料來源：中央氣象署

