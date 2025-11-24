我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨主席鄭麗文回故鄉雲林，和縣長張麗善、立委張嘉郡同台出席活動，張嘉郡也趁勢鬆口爭取2026黨內雲林縣長提名，力拚接棒。而民眾黨籍的金門縣長陳福海曾因收賄遭判刑10年，加上《選罷法》的排黑條款，導致無法繼續爭取連任，讓在地國民黨立委陳玉珍日前也宣布投入縣長選舉，讓外界擔心恐壓縮到藍白合空間。對此，民眾黨主席黃國昌今（24） 日表示，還是按照既定的步伐，不用那麼急，馬上跳到一些特定的縣市。黃國昌強調，跟中國國民黨彼此的合作，第一個就是先談政策、價值跟願景，雙方智庫要相互聯繫、如何順利對接。而地方治理上，應該優先推動的議題，提出我們的政策主張，看是不是有大家努力共同推進的目標。因此在這前提之上，「現在去談有關縣市長，還有些太早」。黃國昌說，2個各自的政黨彼此都有相關的提名、或是徵召的作業，每個政黨就先依循其主體性進行，有重疊的部分，再來看是要透過什麼樣的方式，來討論是不是有可能相互合作？沒有必要在前面的一些程序或該談的事情都還沒有談完之前，就直接先跳到一個特定縣市的結論上面。黃國昌再次強調：「我們路就是一步一步的往前走，不用那麼急，馬上跳到一些特定的縣市」，不是只有中國國民黨會推出候選人，台灣民眾黨一定不會推出候選人。至於北市議員席次，民眾黨喊話要4+2席，身兼國民黨北市黨部主委的議長戴錫欽則宣示藍營議員要過半，讓支持者擔心讓藍白合出現變數。黃國昌信心喊話，不會讓合作出現變數，要達成這兩個目標很簡單，「就是讓民進黨的席次變少就可以達成。」