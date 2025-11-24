我是廣告 請繼續往下閱讀

前苗栗地方法院法官周靜妮，任內有多次濫權、擺爛爭議，例如對聲押案被告提出以交保交換夜間不訊問的條件、逼迫毆打父親的少年自打嘴巴、8個月無故取消49次庭期、1年2個月內68度曠職共353小時，周靜妮2015年值日時收到聲押案，被告沒有拒絕夜間訊問，她卻打電話要法警跟被告溝通，2019年周靜妮審理一名涉嫌對父親施暴的少年時，在法庭上要求少年下跪並說出：「跟爸爸道歉」、「你再」，逼少年掌摑自己23下並對他說：「，你去打打看」、「不夠大，再大，」、「再來右邊、左邊、左邊」，甚至恐嚇少年：「爸爸媽媽如果說要帶你去訪貧或去禮佛的時候，你要跟著去，你知道嗎？你沒跟去的話，我就跟法官說，」。2020年7月到2021年3月間，周靜妮原定開庭件數303件，有49件無故取消庭期；2020年1月到2021年3月間，未到院上班也沒請假共有法評會調查周靜妮的結論是，違法情節重大，，因此建議免除法官職務，並不得再任用為公務員。不過懲戒法院職務法庭並未判決「免職」，只判決「撤職」、停止任用3年，如果她仍留在公務體系，判決確定後3年可擔任法官以外的職務。周靜妮爆發爭議後，司法院已在2022年將她停職，她也在同一年辭職，但沒辦完離職手續和移交作業，也不理會法院人員催促，後來遭強制清空辦公座位。