台灣好市多（Costco）「黑色星期五購物週」（Black Friday），今年號稱史上規模最大、特價品項最多，今（24）日第一天優惠品項，包括滾筒洗衣機、獨立式洗碗機都現折7000元以上，還有PS5也現折3400元，《NOWNEWS》整理好市多黑色星期五優惠品項，必買懶人包一文快速看，現場優惠不斷更新中。
【居家用品】
◾Berkshire 柔軟舒適毯 152公分 X 177公分，原價375元、特價295元，現折80元
◾Berkshire 印花薄被毛毯 152公分 X 177公分，原價469元、特價369元，現折100元
◾Serelena 雙人四季被 3件組，原價1229元、特價979元，現折250元
◾Casual Living 兒童玩偶蓋毯提袋禮品組（玩偶+蓋毯+布製收納袋），原價449元、特價359元，現折90元
◾Little Miracles 雙層幼兒舒適毯 88公分 X 114公分，原價279元、特價199元，現折80元
◾Allertect 雙人涼感墊 152公分 X 190公分，原價1439元、特價999元，現折440元
◾Reverie 親水舒眠人體工學枕，原價959元、特價759元，現折200元
◾Fraiche Maison 動物造型舒適三角靠墊，原價429元、特價339元，現折90元
◾Dorothy & Theo 動物造型坐墊，原價659元、特價499元，現折160元
◾Casual Living 印花柔軟舒適毛毯 152公分 X 177公分，原價345元、特價275元，現折70元
◾Crest 3D White 速效亮白牙膏 147公克 X 5入，原價549元、特價429元，現折120元
◾CNP DREMA ANSWER AMPuLE 專業全校逆齡PDRN安瓶組，30毫升 X 2入 + 15毫升，原價1589元、特價1229元，現折360元
◾Tommy Hilfiger 女軟殼連帽外套，原價1549元、特價1229元，現折320元
◾Mon Chateau 仿毛皮保暖毯 152公分 X 177公分，原價1119元、特價889元，現折230元
◾貝膚黛瑪 舒敏高效潔膚液 H2O 850毫升 X 3入，原價1839元、特價1389元，現折450元
◾適樂膚 長效潤澤修護霜 542公克 X 2入，原價1199元、特價949元，現折250元
◾Herbal Essences 草本洗髮露400毫升Ｘ3入，原價629元、特價479元，現折150元
◾Australian Botanical Soap 植物精油香皂8入＋洗手乳1入：原價539元、特價419元，現折120元。
◾HADA LABO 肌研極潤完美多效凝露（100g＋80g補充包）：原價729元、特價565元，現折164元。
◾Sports Research Omega-3 濃縮魚油 1250mg 150粒，原價1269元、特價1009元，現折260元
◾One A Day 女性亮顏綜合維他命迷你錠 160 錠，原價749元、特價519元，現折230元
◾Dr.Bora 保博適葉黃素+C 口含錠 120 錠，原價569元、特價449元，現折120元
◾威德 益生菌睡前專用 3公克 X 60包，原價1869元、特價1489元，現折380元
◾Arnold Palmer 金屬框方形太陽眼鏡，原價1199元、特價799元，現折799元
◾好自在熊抱歡熱安睡褲 24片，原價479元、特價369元，現折110元
◾蘇菲安心褲 日夜組 XL（夜用36片＋日用4片），原價809元、特價599元，現折210元
◾蘇菲安心褲 日夜組 L（夜用36片＋日用4片），原價809元、特價599元，現折210元
◾天地合補水亮膠原美顏飲 30毫升×21入，原價899元、特價699元，現折200元。
◾STRIVECTIN 澎彈緊緻精華 30毫升＋15毫升，原價2699元、特價1949元，現折750元
◾Olay 膠原精華液 30毫升×2入，原價1299元、特價999元，現折300元
◾Gerry 兒童外套 XS(5/6)–M(10/12)，原價599元、特價479元，現折120元
◾LEVI’S 男圓領短袖上衣三件組（亞洲尺寸ASIAN：S-XL），原價639元、特價499元，現折140元
◾Tommy Hilfiger 男長褲（腰圍30–38、褲長30＆32），原價939元、特價749元，現折190元
◾Tommy Hilfiger 男款軟殼飛行外套（S–XL），原價1679元、特價1329元，現折350元
◾FITFLOP 女皮革夾腳拖鞋（灰色，歐洲尺寸EU 37-41），原價1899元、特價1299元，現折600元
◾32 DEGREES 女羽絨背心（亞洲尺寸ASIAN：S-XL），原價749元、特價599元，現折150元
◾WEATHERPROOF 女短版風衣（亞洲尺寸ASIAN：S-XL），原價1159元、特價919元，現折240元
◾WEATHERPROOF 女短版風衣（亞洲尺寸ASIAN：S-XL），原價1159元、特價919元，現折240元
◾WEATHERPROOF 男填充外套（美國尺寸US：S-XL），原價1299元、特價999元，現折300元
◾DKNY 女無痕內褲四入組，原價539元、特價429元，現折110元
◾DKNY 女無鋼圈內衣兩入組，原價539元、特價429元，現折110元
◾Puma 女運動內衣 X 2件組 L，原價1099元、特價869元，現折230元
【食品】
◾Kellogg’s 杏仁玉米片 600公克×2包，原價339元、特價269元，現折70元
◾巧克力法蘭酥（11克×60入／共660克），原價399元，特價299元，現折100元
◾卡迪那玉米糙米脆片（70公克×10包），原價279元、特價199元，現折80元
◾大田海洋鱈魚黑芝麻夾心絲（720公克），原價295元、特價225元，現折70元
◾EVIAN法國天然礦泉水30罐，原價819元、特價649元，現折170元
◾老舊金山拿鐵二合一（20公克×125包），原價769元、特價609元，現折160元
【3C 家電】
◾Panasonic 手持式掛燙機 NI-GS410，原價2389元、特價1899元，現折490元
◾Winix 清淨除濕機 ND17L，原價12399元、特價9899元，現折2500元
◾夏普 12公升 自動除菌離子空氣清淨除濕機 DW-CS12FT-S，原價11999元、特價8899元，現折3100元
◾DYSON三合一空氣清淨機，原價11899元、特價10699元，現折1200元
◾LG CordZero A9 K+ 系列濕拖無線吸塵器 A9K-COREMO，原價12499元、特價9899元，現折2600元
◾LG PuriCare 360°空氣清淨機 #AS651DWH0，原價17899元、特價14199元，現折3700元
◾IRIS OHYAMA 手持式充電吸塵器 HCD-22MW，原價1799元、特價1799元，現折490元
◾飛利浦 Sonicare 充電式智能電動護齦牙刷 2入 HX3792，原價8499元、特價6779元，現折1720元
◾TEFAL INFRARED IH COOKER特福紅外線IH電子鍋，原價7899元、特價6299元，現折1600元
◾STEELSERIES PRIME+ 電競滑鼠，原價1169元、特價929元，現折240元
◾KOVEA CUBIC HEATER可攜式不鏽鋼暖爐，原價1999元、特價1599元，現折400元
◾LUMENA FOOT HEATER暖足器，原價1829元、特價1429元，現折400元
◾夏普 528公升四門對開門冰箱 SJ-DF53F-SL，原價44499元、特價35299元，現折9200元
◾SAMSUNG 655L AI 對開冰箱 RS70F65Q4TTW，原價52999元、特價39999元，現折13000元。
◾TCL 65吋 4K QLED 顯示器，原價23499元、特價18499元，現折5000元
◾PHILIPS 55吋 MiniLED 顯示器 55MLED800，原價22999元、特價18399元，現折4600元。
◾LG 21KG 滾筒洗衣機 WD-S21VB，原價35999元、特價28699元，現折7300元。
◾LG WiFi Styler 蒸氣電子衣櫥 E523IR，原價37799元、特價29799元，現折8000元。
◾137公分 LED盆裝聖誕樹 附無線遙控器，原價3899元、特價2899元，現折1000元
◾MAGEASY Facet 11吋保護套 FOR IPAD 10&16，原價969元、特價769元，現折200元
◾UAG MagSafe 手機殼含保護貼 iPhone 17 ，原價1499元、特價1199元，現折300元
◾ANKER 三合一磁吸無線充電器 B25M5W11，原價2699元、特價1999元，現折700元
◾BOSE Smart Soundbar System兩件式家庭劇院組，原價29999元、特價21999元，現折8000元
◾PS5主機遊戲雙手把同捆組 含NBA 2K26數位遊戲券及無線雙手把，原價19199元、特價15799元，現折3400元
◾Acer Flat 24.5吋平面電競螢幕 KG251Q X0，原價3399元、特價2699元，現折700元
◾OVO PROJECTOR U3 小蘋果投影機（HD），原價12499元、特價9999元，現折2500元。
◾JBL CLIP 5 可攜式防水藍牙喇叭（黑色），原價1999元、特價1599元，現折400元。
◾JLab Wireless Earbuds 降噪真無線藍芽耳機，原價4999元、特價3999元，現折1000元
◾ASUS 15.6吋筆記型電腦，原價21399元、現折16999元，現折4400元
◾TESCOM雙電壓摺疊吹風機，原價3399元、特價2699元，現折700元
◾DYSON三合一空氣清淨機，原價11899元、特價10699元，現折1200元
🟡好市多黑色星期五購物週
◾好市多黑色購物節日期：美式賣場好市多「黑色購物週 Black Friday」將自11月24日至11月30日連續七天登場
◾好市多黑色購物節營業時間：黑色購物節期間，營業時間提早至早上8點，閉店時間為晚上9時30分。
資料來源：好市多
我是廣告 請繼續往下閱讀
◾Berkshire 柔軟舒適毯 152公分 X 177公分，原價375元、特價295元，現折80元
◾Berkshire 印花薄被毛毯 152公分 X 177公分，原價469元、特價369元，現折100元
◾Serelena 雙人四季被 3件組，原價1229元、特價979元，現折250元
◾Casual Living 兒童玩偶蓋毯提袋禮品組（玩偶+蓋毯+布製收納袋），原價449元、特價359元，現折90元
◾Allertect 雙人涼感墊 152公分 X 190公分，原價1439元、特價999元，現折440元
◾Reverie 親水舒眠人體工學枕，原價959元、特價759元，現折200元
◾Fraiche Maison 動物造型舒適三角靠墊，原價429元、特價339元，現折90元
◾Dorothy & Theo 動物造型坐墊，原價659元、特價499元，現折160元
◾Casual Living 印花柔軟舒適毛毯 152公分 X 177公分，原價345元、特價275元，現折70元
◾CNP DREMA ANSWER AMPuLE 專業全校逆齡PDRN安瓶組，30毫升 X 2入 + 15毫升，原價1589元、特價1229元，現折360元
◾Tommy Hilfiger 女軟殼連帽外套，原價1549元、特價1229元，現折320元
◾Mon Chateau 仿毛皮保暖毯 152公分 X 177公分，原價1119元、特價889元，現折230元
◾貝膚黛瑪 舒敏高效潔膚液 H2O 850毫升 X 3入，原價1839元、特價1389元，現折450元
◾Herbal Essences 草本洗髮露400毫升Ｘ3入，原價629元、特價479元，現折150元
◾Australian Botanical Soap 植物精油香皂8入＋洗手乳1入：原價539元、特價419元，現折120元。
◾HADA LABO 肌研極潤完美多效凝露（100g＋80g補充包）：原價729元、特價565元，現折164元。
◾Sports Research Omega-3 濃縮魚油 1250mg 150粒，原價1269元、特價1009元，現折260元
◾One A Day 女性亮顏綜合維他命迷你錠 160 錠，原價749元、特價519元，現折230元
◾Dr.Bora 保博適葉黃素+C 口含錠 120 錠，原價569元、特價449元，現折120元
◾威德 益生菌睡前專用 3公克 X 60包，原價1869元、特價1489元，現折380元
◾Arnold Palmer 金屬框方形太陽眼鏡，原價1199元、特價799元，現折799元
◾好自在熊抱歡熱安睡褲 24片，原價479元、特價369元，現折110元
◾蘇菲安心褲 日夜組 XL（夜用36片＋日用4片），原價809元、特價599元，現折210元
◾蘇菲安心褲 日夜組 L（夜用36片＋日用4片），原價809元、特價599元，現折210元
◾STRIVECTIN 澎彈緊緻精華 30毫升＋15毫升，原價2699元、特價1949元，現折750元
◾Olay 膠原精華液 30毫升×2入，原價1299元、特價999元，現折300元
◾Gerry 兒童外套 XS(5/6)–M(10/12)，原價599元、特價479元，現折120元
◾LEVI’S 男圓領短袖上衣三件組（亞洲尺寸ASIAN：S-XL），原價639元、特價499元，現折140元
◾Tommy Hilfiger 男長褲（腰圍30–38、褲長30＆32），原價939元、特價749元，現折190元
◾Tommy Hilfiger 男款軟殼飛行外套（S–XL），原價1679元、特價1329元，現折350元
◾FITFLOP 女皮革夾腳拖鞋（灰色，歐洲尺寸EU 37-41），原價1899元、特價1299元，現折600元
◾32 DEGREES 女羽絨背心（亞洲尺寸ASIAN：S-XL），原價749元、特價599元，現折150元
◾WEATHERPROOF 女短版風衣（亞洲尺寸ASIAN：S-XL），原價1159元、特價919元，現折240元
◾WEATHERPROOF 女短版風衣（亞洲尺寸ASIAN：S-XL），原價1159元、特價919元，現折240元
◾WEATHERPROOF 男填充外套（美國尺寸US：S-XL），原價1299元、特價999元，現折300元
◾DKNY 女無痕內褲四入組，原價539元、特價429元，現折110元
◾DKNY 女無鋼圈內衣兩入組，原價539元、特價429元，現折110元
◾Puma 女運動內衣 X 2件組 L，原價1099元、特價869元，現折230元
【食品】
◾Kellogg’s 杏仁玉米片 600公克×2包，原價339元、特價269元，現折70元
◾巧克力法蘭酥（11克×60入／共660克），原價399元，特價299元，現折100元
◾卡迪那玉米糙米脆片（70公克×10包），原價279元、特價199元，現折80元
◾大田海洋鱈魚黑芝麻夾心絲（720公克），原價295元、特價225元，現折70元
◾EVIAN法國天然礦泉水30罐，原價819元、特價649元，現折170元
◾老舊金山拿鐵二合一（20公克×125包），原價769元、特價609元，現折160元
【3C 家電】
◾Panasonic 手持式掛燙機 NI-GS410，原價2389元、特價1899元，現折490元
◾Winix 清淨除濕機 ND17L，原價12399元、特價9899元，現折2500元
◾夏普 12公升 自動除菌離子空氣清淨除濕機 DW-CS12FT-S，原價11999元、特價8899元，現折3100元
◾DYSON三合一空氣清淨機，原價11899元、特價10699元，現折1200元
◾LG CordZero A9 K+ 系列濕拖無線吸塵器 A9K-COREMO，原價12499元、特價9899元，現折2600元
◾LG PuriCare 360°空氣清淨機 #AS651DWH0，原價17899元、特價14199元，現折3700元
◾IRIS OHYAMA 手持式充電吸塵器 HCD-22MW，原價1799元、特價1799元，現折490元
◾飛利浦 Sonicare 充電式智能電動護齦牙刷 2入 HX3792，原價8499元、特價6779元，現折1720元
◾TEFAL INFRARED IH COOKER特福紅外線IH電子鍋，原價7899元、特價6299元，現折1600元
◾STEELSERIES PRIME+ 電競滑鼠，原價1169元、特價929元，現折240元
◾KOVEA CUBIC HEATER可攜式不鏽鋼暖爐，原價1999元、特價1599元，現折400元
◾LUMENA FOOT HEATER暖足器，原價1829元、特價1429元，現折400元
◾夏普 528公升四門對開門冰箱 SJ-DF53F-SL，原價44499元、特價35299元，現折9200元
◾SAMSUNG 655L AI 對開冰箱 RS70F65Q4TTW，原價52999元、特價39999元，現折13000元。
◾TCL 65吋 4K QLED 顯示器，原價23499元、特價18499元，現折5000元
◾PHILIPS 55吋 MiniLED 顯示器 55MLED800，原價22999元、特價18399元，現折4600元。
◾LG 21KG 滾筒洗衣機 WD-S21VB，原價35999元、特價28699元，現折7300元。
◾LG WiFi Styler 蒸氣電子衣櫥 E523IR，原價37799元、特價29799元，現折8000元。
◾137公分 LED盆裝聖誕樹 附無線遙控器，原價3899元、特價2899元，現折1000元
◾MAGEASY Facet 11吋保護套 FOR IPAD 10&16，原價969元、特價769元，現折200元
◾UAG MagSafe 手機殼含保護貼 iPhone 17 ，原價1499元、特價1199元，現折300元
◾ANKER 三合一磁吸無線充電器 B25M5W11，原價2699元、特價1999元，現折700元
◾BOSE Smart Soundbar System兩件式家庭劇院組，原價29999元、特價21999元，現折8000元
◾PS5主機遊戲雙手把同捆組 含NBA 2K26數位遊戲券及無線雙手把，原價19199元、特價15799元，現折3400元
◾Acer Flat 24.5吋平面電競螢幕 KG251Q X0，原價3399元、特價2699元，現折700元
◾OVO PROJECTOR U3 小蘋果投影機（HD），原價12499元、特價9999元，現折2500元。
◾JBL CLIP 5 可攜式防水藍牙喇叭（黑色），原價1999元、特價1599元，現折400元。
◾JLab Wireless Earbuds 降噪真無線藍芽耳機，原價4999元、特價3999元，現折1000元
◾ASUS 15.6吋筆記型電腦，原價21399元、現折16999元，現折4400元
◾TESCOM雙電壓摺疊吹風機，原價3399元、特價2699元，現折700元
◾DYSON三合一空氣清淨機，原價11899元、特價10699元，現折1200元
◾好市多黑色購物節日期：美式賣場好市多「黑色購物週 Black Friday」將自11月24日至11月30日連續七天登場
◾好市多黑色購物節營業時間：黑色購物節期間，營業時間提早至早上8點，閉店時間為晚上9時30分。