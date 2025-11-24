我是廣告 請繼續往下閱讀

近期網路瘋傳一組「政治人物搭高鐵」的對照圖，指稱國民黨、民眾黨人士多半站在自由座車廂，反觀民進黨卻是坐在高鐵商務艙，引發網友熱烈討論，也掀起輿論批評。對此，律師林智群不客氣開嗆，不要在那裡假裝很省，省商務艙的小錢，卻花大錢亂花預算。林智群表示，近期有一堆人頭帳號在洗民眾黨主席黃國昌、台中市長盧秀燕搭高鐵沒坐商務艙，還站著。姑且不論是不是擺拍，政治人物應該給他什麼待遇（出國搭商務艙），他都沒意見，該給的尊重就是要給。林智群指出，如果本業沒做好，像是推違憲法案、亂刪預算、火力發電堅持不改天然氣、一年花3.6億元在購物節幫自己行銷、垃圾山問題擺爛、搞一堆華而不實的巨蛋+s等等，「你跟我講你搭高鐵都很省錢，我就要買單嗎」？林智群狠酸，不要在那裡假裝很省，省商務艙的小錢，花大錢亂花預算，更質疑「大家就要很感動，以為大家是朝三暮四的猴子嗎」？