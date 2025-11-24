我是廣告 請繼續往下閱讀

出現倦怠、食慾差恐是警訊！醫：可觀察嚴重度

近日溫差大，周末2天好天氣後，中央氣象署提醒，明日起至28日受到東北季風影響，北部及東北部偏涼，東半部及大台北也有局部短暫雨。而醫師也提醒，若有心血管疾病或腦血管病史的族群，要特別留意；另外，長輩的症狀表現常會比較不明顯、還有女性的徵兆也常常較為不典型，不同於一般的胸口壓迫感，而是會用胃痛或喘來表現。健康管理部醫療副主任柳朋馳受訪時提到，若本身是心血管、腦血管病史族群要特別留意，還有三高、慢性病等情況，控制狀況較不佳的人更要留意。柳朋馳指出，心肺疾病的族群在氣溫變化的過程中，可能會導致肺部症狀加重，包括慢性阻塞性肺病或氣喘的族群，最重要的是保暖，以頭部、頸部而言，是會建議民眾要做好準備。柳朋馳表示，穿衣服的時候留意室內外的進出，不要讓溫差變化過大，同時水分要補充足夠，因為遇到冷空氣、血管收縮的時候，會有腦部血管流量不足，或容易增加心血管疾病的發生。症狀上，柳朋馳說，長輩的情況會較不明顯，對於某些疼痛敏感度會下降，出現非典型，像是胸悶、胸痛不那麼顯著，反而是出現喘或胃痛，還有些人會以「倦怠」的症狀，因此若觀察到身邊人的表現和平常特別不同，就要注意變化。而秋冬時節容易有感冒問題，有些長者即便感染也不會有明顯症狀，反而是出現倦怠、食慾不振，不妨要找醫師尋求協助，排除可能性。柳朋馳表示，可以「嚴重度」觀察，若真的很喘或已經有類似嗜睡的狀況時，就不要拖太久，當下或經過半天觀察，就建議要到醫療院所評估。柳朋馳提到，若只是短期感覺人有些疲倦感，喘的部分也不至於有呼吸窘迫的情形時，可以觀察2至3天，就需要進一步的去尋求醫師檢查。在性別差異上，柳朋馳說明，常見是女生對於耐痛的部分較高，也容易會有不典型的徵兆，尤其是「年紀大、慢性病、女性」的族群，心肌梗塞表現常會是非典型變化，千萬不能輕忽。