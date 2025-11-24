我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾今年8月在「公共政策網路參與平台」提出實施週休3日提議，並在10月有5768人附議，連署過關，後須將由主管機關勞動部在時限的12月7日前做出回應。勞動部長洪申翰表示，由於台灣企業的多樣性，勞工就業的型態也相當多樣化，因此，我們會收集各方意見，包括各種勞工類型和企業類型的意見，進行相關評估。據連署發起人，認為實施週休3日有助於提升工作與生活平衡、吸引與留住人才、環保與節能效果及促進創新等。即便短期內可能會造成中小企業反彈、產業面臨產能下降，勞工面臨工資下降，但據英國、日本、冰島等國的研究實例，產能不會下降，也有助於提升勞工幸福感，保護勞工身體及心理健康等正面影響。洪申翰表示，完全理解許多勞工朋友希望能進一步縮短工時，這也是為什麼勞動部連續10年來提高最低工資，希望藉由提高工資的目的在於讓更多勞工，不必因收入不足而依賴加班，進而導致工時過長。此外，勞動部也一直鼓勵工會與企業簽訂優於法規的團體協約，尤其是能在工時保障上提供更好的待遇。對於實施週休3日負面效果？他表示，目前這個議題仍在收集各界意見階段，所以不必過早假設情境已經如此，相信不同勞工對此議題有不同看法，相信企業也會因規模不同而有不同想法。對於若實施，中小企業反彈，政府可能會補貼嗎？洪申翰說，目前我們尚未實行此政策，因為有網友在公共政策平台上連署，我們需要按照機制收集各方不同意見。