▲TWICE成員在演唱會結束前又加唱一次《Feel Special》。（圖／＠livenationtw IG）

▲TWICE大巨蛋演唱會突然宣布加場，片段全被直播紀錄。（圖／＠livenationtw IG）

韓國女團TWICE出道十週年終於來到台灣開唱，昨（23）晚盛大在高雄世運主場館落幕，不僅是成員，就連粉絲也都留下了深刻的回憶。演唱會落幕前，活動主辦方理想國特別在IG打開直播，影片中成員們邀請粉絲一起再唱一次《Feel Special》，唱完後舞台大螢幕出現了台北場演唱會消息，原本只宣布在大巨蛋唱一天突然變成兩天，讓所有粉絲叫到沒聲音！昨晚TWICE演唱會安可環節結束後，成員們突然說著：「我們重新再唱一次《Feel Special》好嗎？」因此她們問著現場粉絲：「準備好了嗎？」語畢音樂聲一下，大家重新唱了《Feel Special》第一段主歌及副歌，唱完後成員感謝台灣粉絲，「謝謝你們等我們十年」、「我愛你們」、「我愛子瑜」、「我們是子瑜的姐姐」、「我們下次再見」、「我愛你，你愛我嗎？」瘋狂輸出中文使得現場尖叫聲不斷。成員下台後，台上大螢幕中突然帶來驚喜訊息，「THIS IS FOR TAIPEI 03.21-03.22」，宣布了TWICE會在明年3月站上大巨蛋舞台，值得一提的是，大巨蛋消息最初宣布時只公布了一天「3月21日」，因此「3月22日」場次是無預警宣布加場的，讓粉絲看到訊息當下其實還愣了一下，沒有意識到那是新消息，而這段影片全部都被理想國主辦給直播出去，並且留檔在IG上，粉絲可以上去回味八百次。TWICE第二天的演唱會依舊充滿亮點，成員們為台灣粉絲帶來一連串驚喜。子瑜綁著馬尾出場美到讓全場暴動；Momo與定延差點滑倒時被Sana迅速救回；子瑜挑戰鋼管舞時，爸爸反應過於冷靜還被娜璉吐槽；子瑜媽媽突然爆出「婚訊」讓成員們嚇到尖叫；子瑜念手寫信哽咽更被成員強吻安慰。除此之外，大巨蛋演唱會宣布加場的消息也讓觀眾嗨翻。最後，成員因捨不得子瑜的家鄉，破天荒再加碼演唱《TT》作為二安可，讓全場氣氛一路嗨到終場。1.《THIS IS FOR》2.《Strategy》3.《MAKE ME GO》4.《SET ME FREE》5.《I CAN’T STOP ME》6.《OPTIONS》7.《MOONLIGHT SUNRISE》8.《MARS》9.《I GOT YOU》10.《The Feels》11.《Gone》12.《CRY FOR ME》13.《HELL IN HEAVEN》14.《RIGHT HAND GIRL》15.《DIVE IN》16.《STONE COLD》17.《MEEEEEE》18.《FIX A DRINK》19.《CHESS》20.《ATM》21.《DECAFFEINATED》22.《MOVE LIKE THAT》23.《FANCY》24.《What is Love?》25.《YES or YES》26.《Dance The Night Away》27.《Feel Special》28.《ONE SPARK》＊＊＊安可＊＊＊29.《ME+YOU》30.《日不落》31.《MAGICAL》＊＊返場安可＊＊32.《TT》