柬埔寨斯雷省近日發生一起離奇的白日越獄事件，一名越南籍女子為了營救正在受審的黑幫情夫，不惜典當情夫送給她、價值約新台幣兩百萬元的百達翡麗名錶，換得一把手槍，最終在法院外上演驚險劫囚行動。這起事件迅速引爆全國輿論，也讓當地警方的維安能力受到前所未有的檢視。根據外媒報導，案發當天上午囚車剛抵達法院停車場時，女子便悄悄出現。監視器畫面顯示，她身穿黑衣，冷靜地站在一旁觀察，待身穿橘色囚服的黑幫老大下車後，立刻靠前將事先準備好的手槍遞給對方。男子接過手槍後立即轉向押解警員，現場瞬間陷入混亂。由於事發太突然，多名獄警慌亂逃竄，甚至有人跌倒爬離現場，直接放棄監控位置。囚犯趁勢與女子奔向早已準備好的逃跑車輛，迅速突破警戒線離開。整段警方毫無防備、囚犯輕鬆逃逸的畫面在社群平台瘋傳，對柬埔寨執法體系造成嚴重形象打擊，引發外界對警方紀律鬆散的批評。在劇烈輿論壓力下，警方迅速展開大規模追捕，並於數小時內成功將女子、她的情夫及所有逃脫囚犯重新逮捕。該名越南女子目前面臨非法持有武器、協助越獄等多項罪名。然而，真正引發第二波爭議的，卻是後續記者在採訪過程中的不當行為。女子被押回途中，多名現場記者行為脫序。一名男性記者竟伸手觸碰女子臉頰，並以輕佻口吻評論其外貌；另一名記者更在錄影時大喊關於女子胸部的猥褻言語。此畫面曝光後引發強烈民憤，社會各界痛批記者物化嫌犯，指出無論女子犯了什麼罪，都應受到基本的人格尊重。面對輿論怒潮，柬埔寨資訊部火速介入，宣布撤銷觸碰女子臉頰的記者採訪證，並禁止其從事任何新聞或視聽工作，同時要求兩名涉事記者接受新聞倫理與職業操守教育。當局也呼籲民眾不要再轉傳相關影像，希望能平息這場從劫囚事件延伸出的紀律與道德風暴。