KKBOX表示，一年一度最期待的年度回顧「KKBOX REWIND 2025」今（24）日正式推出，今年以「剪貼簿」概念打造專屬「聆聽追蹤紀錄」日誌，結合追星與日常元素，從年度歌曲、熱播單曲到本命歌手全面回顧。此次更加入「動物聽歌系」代表頭像、年度TOP 5猜榜挑戰與「聆魂」關鍵字3三大亮點。
音樂收聽習慣代表著每個階段的心情，每到年底用戶最期待的年度收聽回顧總是充滿驚喜。音樂串流平台 KKBOX表示，今（24）日推出「KKBOX REWIND 2025」年度回顧，結合追星小物、音樂、日常生活元素，將聆聽數據化為時尚拼貼風的「音樂生活日誌」，讓用戶從第一首歌、四季熱播單曲，到5大喜愛歌曲及3大本命歌手，重溫過去一年的音樂足跡。
KKBOX今年3大全新亮點功能：
1、五大「動物聽歌系」代表頭像：以多種動物角色趣味對應不同聆聽個性與音樂品味，包含貓主觀察系、狗嗨熱血系、恐龍收藏系、狐獴探索系與羊駝陪伴系5大類型。用戶可挑選風格最符合的頭像開啟年度回顧之旅，展現屬於自己的獨特「音樂人格」。
2、個人年度5大歌曲猜榜挑戰：新增互動形式，用戶可在「我的年度 TOP 5 歌曲」環節中自行拖曳前 5 名歌曲卡片，猜測個人年度愛歌排行榜順序，最後再由系統根據聆聽數據揭曉實際歌曲排名。
3、專屬「聆魂」關鍵字：依據用戶過去一年的聆聽資料生成專屬文字雲，包含歌曲、歌手、曲風、語系等音樂品味關鍵字與風格標籤，展現每個人獨特的「聆魂輪廓」。
年終最甜價！KKBOX 周年慶倒數一個月
KKBOX指出，即日起至2026年1月9日，用戶只要從KKBOX APP「為你打造」或「發現」頁面點選「KKBOX REWIND 2025」相關橫幅，即可開啟個人年度聆聽回顧體驗。
活動期間公開分享任一年度回顧頁面至社群平台，並截圖在APP活動頁中上傳，有機會抽中Samsung Galaxy S25 Ultra、KKBOX 獨家造型即可拍等獎品。
KKBOX周年慶優惠同步倒數，12月31日前個人年方案1299元，為全年最甜價，3人家庭年方案 1999元、6人家庭年方案2680元。所有方案皆適用明年度無損音質開放升級調整。
資料來源：KKBOX
