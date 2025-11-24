「TWICE世界巡迴演唱會《THIS IS FOR》高雄場」兩天演出完美落幕，昨（23）晚周子瑜身為東道主，帶另外兩個成員Momo、Sana與主持人陶晶瑩，一起去吃了有南部最美火鍋店稱號的「溫肚火鍋」，此消息因為Momo在Instagram的限時動態打卡而曝光，「溫肚火鍋」老闆李梓豪也親自證明此事，並曝光了他們點的菜色。
TWICE來到高雄一連開兩天演唱會，一舉一動都受到矚目，像是此行8人入住的飯店是高雄洲際酒店，還引起許多ONCE們呼籲大家不要去飯店蹲點與打擾。而昨晚TWICE的成員Momo就在Instagram限時動態打卡，打卡照片中主角是3杯啤酒，一旁菜色看起來是火鍋店，並標記周子瑜與Sana，眼尖的ONCE立刻認出，原來是有南部最美火鍋店稱號的「溫肚火鍋」，最主要是因為照片下方的麻油雞飯。
花費約萬元！開吃濃到黏嘴唇的「濃唇養生雞湯」
《NOWNEWS今日新聞》記者致電詢問「溫肚火鍋」老闆李梓豪，他也證實的確三位巨星昨晚將近22時55分前往餐廳，隨行還有知名節目主持人陶晶瑩，而昨晚會吃這家店，竟然是陶晶瑩率先提議的。
據傳昨晚一行人總共花了1萬2千多元，菜色除了啤酒之外，選擇了兩款湯底，包含標榜口感濃到會黏嘴唇的「濃唇養生雞湯」，以及日式的「昆布湯」，還有多樣肉品與海鮮，及花枝漿、蝦漿各兩份，後來一行人覺得蝦漿好吃又再加點一份。
根據「溫肚火鍋」菜單顯示，雙人套餐1451元、4人套餐3261元，每人均消約800元起跳。若是單點，像是周子瑜加點的手打花枝蝦漿每份298元，招牌麻油雞飯小份280元、大份400元。肉品從豬五花340元至日本A5和牛2480元不等，海鮮價位最低是日本生蠔230元，最高價是1580元活體波士頓龍蝦。平攤下來，周子瑜一行人平均每人吃了約3000元。
首創火鍋配炊飯 超台麻油雞口味人氣高
而Sana更大讚昆布湯好喝，至於照片中的麻油雞飯，則是「溫肚火鍋」首創在火鍋店搭配炊飯，選用雞腿肉來製作，每顆米飯Q實噴香，現已幾乎是每桌必點菜色。店家還因此新研發多種炊飯口味。
「溫肚火鍋」在2020年開幕，除了有炊飯此獨家菜色，還是當初南部很早就引進汲飲式雞尾酒的店家，也就是會將預先調好的雞尾酒儲存在酒桶中，透過類似啤酒龍頭的系統擠出，再加以裝飾，有可以快速出餐、品質穩定的優點。
另外「溫肚火鍋」因為裝潢走文青，氛圍華麗，尤其店裡用上大量橘色色調，加上選料高檔，不僅被顧客們封為「南部最美火鍋店」，也跟「合Shabu」一樣有「火鍋界的愛馬仕」之稱號。
演唱會餐點 「冒煙的喬」承接
此外，此次演唱會的餐點，據傳是高雄老字號的美墨餐廳「Smokey Joe's 冒煙的喬」主負責，原因在於其外燴車會來往演唱會而被質疑。根據《自由時報》報導，「Smokey Joe's 冒煙的喬」有證實此事，且因為是韓國女團，所以有針對這次的外燴餐飲去做調整，並符合她們的需求量身打造。至於準備了哪些菜色，「Smokey Joe's 」則表示無法透露。
▪️店家資訊
溫肚火鍋
地址：高雄市苓雅區新田路356號
電話： 07 241 1185
訂位：inline
「Smokey Joe's 冒煙的喬」
地址：高雄市左營區自由二路318號（自由店）
電話： 07 960 7715
資料來源：溫肚火鍋、高雄洲際酒店、Smokey Joe's 冒煙的喬
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
