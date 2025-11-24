我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳映竹過去主戰場在滑輪溜冰，2023年才轉攻滑冰項目，今年初拿下台灣亞冬運首面獎牌，此次世界盃又為台灣滑冰寫下歷史新猷。（圖/教練宋青陽提供）

▲陳映竹在女子競速500公尺比賽中拚出生涯最佳的37秒14。（圖/截自ISU官方YT頻道）

▲陳映竹(左)及教練宋青陽(右)賽後都坦言沒有預想到拿奪下銀牌，十分驚喜感動。（圖/教練宋青陽提供）

台灣滑冰好手陳映竹在ISU競速滑冰世界盃（Speed Skating World Cup）加拿大卡加利站，競速滑冰女子500公尺項目以37秒14打破個人最佳紀錄，並一舉奪下銀牌。不僅締造她滑冰生涯的新里程碑，也為台灣奪下滑冰世界盃的首面獎牌！今年30歲的陳映竹原本是滑輪溜冰選手，曾在2017年台北世大運奪下兩金一銀（300公尺計時賽第二名、500公尺爭先賽第一名、3000公尺接力第一名），生涯也曾獲得6面世錦賽獎牌。然而和大多數的運動員一樣，陳映竹也擁有奧運夢想，為了站上夢想中的五環殿堂，她在2023年轉戰滑冰戰場，今年初在哈爾濱亞洲冬季運動會女子競速滑冰100公尺項目，以10秒51成績斬獲銅牌，拿下台灣亞冬運首面獎牌，也是台灣自1990年首度參賽以來，歷經8屆賽事後的首面獎牌。此次世界盃冬季奧運資格積分賽第2站，他在22日（當地時間）女子競速500公尺比賽中拚出生涯最佳的37秒14，僅次於荷蘭名將Femke Kok的36秒65，成功站上頒獎台。陳映竹的好成績不僅讓主播在轉播中驚嘆，ISU官方新聞中也寫道「她用驚人的10.30秒開局，以37.14秒完賽，讓滑冰界感到驚訝」，冠軍選手Femke Kok賽後則表示雖不認識陳映竹，但先前看到她在1000公尺比賽中的起跑，就有預料到她的出色表現。陳映竹則說：「三年前才從滑輪轉到滑冰，我從沒想過自己能做到。這次的成績也是我個人最佳成績，實在讓我非常驚喜。」教練宋青陽接受《NOWNEWS今日新聞》線上訪問時也我坦言並沒有預想到能在世界盃拿到銀牌，在第一站美國鹽湖城時發現一些進步空間，即時在心態和技術上做了修正，「在台灣這個炎熱的國家，要和其他國家在冬季項目競爭是難上加難的事情，但映竹一直在將不可能化為可能，能拿到第二名對我來說非常感動。」冬季奧運競速滑冰項目每個單項有28個參賽名額，其中是取積分前21名及速度最快的7名選手，陳映竹世界積分目前排名第8位，2026米蘭冬奧資格勝券在握。宋青陽教練認為，除了積分排名，映竹的速度也能擠進前7名，因此爭取奧運門票的狀況都在預期之中，終極目標是在明年的米蘭冬奧拿下好成績。