▲越南山城大叻平均氣溫只有18度，氣候舒適宜人。（圖／取自Pixabay）

▲越南中部近期一輛從大叻開往芽莊的巴士被土石流掩埋。（圖／翻攝自X）

越南旅遊勝地大叻因為對外道路被土石流淹沒，而對觀光業產生嚴重影響。近來大叻山區連續降下暴雨，通往市區的重要山路屢傳坍方，不少原訂11、12月造訪的旅客因此臨時取消或延後行程。由於部分路段仍存在落石風險，旅遊業者與遊客的旅遊態度皆趨向悲觀，整體觀光活動明顯放緩。近期多處進入大勒的主要道路如Prenn山道、Mimosa山道及20號國道相繼因土石滑落而被迫封閉。即便在11月20日官方宣布仍可通行的Sacom（又稱Prenn 2）與Ta Nung兩條路線，也陸續出現危險落石，使前往大叻的交通狀況更加不穩定。多家旅行社表示，近五天取消行程的比例已大幅攀升。大叻一日遊業者邸國善透露，自11月16日以來，11月到12月初的客源已有九成以上選擇退訂或改期。同樣受到影響的還有胡志明市的Vietourist集團，其中一組40人的團體取消行程。業者表示，只會在天氣及交通安全無虞後才重新出團。另有部分旅客在得知Mimosa山道阻斷後，也選擇暫緩出發。來自義安省的Cam Anh便請旅行社暫留機票訂位，並與飯店協調保留訂金。這條11公里長的山道與Prenn、Sacom共同構成大叻南側的重要進出通道，其封閉對旅遊動線影響甚大。部分在地業者則盡力協助受困遊客。Tan Quang Dung - Thanh Lien巴士公司為約50名受困旅客提供免費住宿；Trung Nhan Da Lat飯店業者Kelly Nguyen也表示，雖然正值旺季、住房率接近全滿，仍願意為滯留旅客提供折扣與協助。大叻官方呼籲旅客在持續暴雨期間務必審慎評估是否出行。當地接連遭受自然災害，觀光市場受到明顯衝擊。當地飯店業者Kelly Nguyen坦言，從9月起旅館收入便一路下滑，而這波坍方危機更讓復甦之路變得艱難。