我是廣告 請繼續往下閱讀

台新新光金控今年7月完成合併後，旗下子公司台新投信、新光投信今（24）日正式完成合併程序，為首家完成合併的子公司，台新投信為存續公司，合併後資產規模將達5300億元，躍升市場第九大投信，目標挑戰成為規模逾兆元的投信公司。台新投信今日並召開董事會，推選賴昭吟擔任董事長，賴昭吟在台新新光金控服務超過30年，以扎實的財務能力及穩健領導風格著稱，專業涵養備受金融圈推崇。賴昭吟表示，合併後將整合雙方資源，並規劃擴大徵才，號招資產管理界好手加入，開發更多創新、符合市場趨勢的理財商品，積極發展全權委託業務，滿足不同投資人的需求，加上集團資元與力量挹注，相信將達成資產規模逾兆元投信公司。台新投信副董事長林尚愷則表示，兩家投信合併後將快速整合資產管理、產品研發、專業投資、通路布局及風險控管等領域的優勢，全力發展全權委託、主被動ETF及共同基金，積極響應主管機關推廣的亞洲資產管理中心政策，壯大台新投信的資產管理規模。台新投信總經理葉柱均指出，統計至今年9月底，台新投信在國內貨幣市場基金規模超過1600億元，連續七年穩居業界龍頭，台新投信身為金控的資產管理核心成員，未來將善用金控資源，爭取機構法人及高端客戶提供全權委託的服務，透過全權委託的方式，為客戶提供優質服務，並為金控創造更好的投資收益。