本周東北季風一波波南下襲台，今晚至周三清晨（11月24日至11月25日），最低溫可能只剩12度，前中央氣象局局長鄭明典表示，雖然這波冷高壓不算特別強，但因為低壓往南延伸，冷空氣從靠近南邊的地方出海，加上菲律賓、中南半島的對流加強台灣附近的東北季風，因此這波降溫「整個台灣都會很有感。」
鄭明典透過臉書發文指出，這次蒙古高氣壓強度來到1048百帕，比起上星期那波1064百帕弱，但帶給台灣的最低溫可能差不多，原因是上一波冷高壓前的低氣壓非常偏北，主要的冷空氣偏北出海，對台灣影響較弱。但這次低壓往南延伸，加強西側的北風，因此冷空氣雖不強，但是會偏南出海，台灣的降溫會比較有感。
中央氣象署預報員朱美霖提醒，今天各地早晚都有涼意，清晨低溫20度以下，白天高溫都有25至26度，傍晚東北季風增強，明天白天北部、宜蘭高溫僅20至22度，周二晚間到周三清晨最冷，各地低溫只有14至18度，空曠地區會更加寒冷。
朱美霖提及，時間來到周五、周六（11月28日至11月29日），白天氣溫會稍微回升，不過周日（11月30日）馬上有另一波冷空氣影響；鄭明典也強調，季節到了，後續還會有一波波的冷高壓建立、出海，氣溫上下變動快，也是需要注意。
資料來源：鄭明典臉書
