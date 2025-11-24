我是廣告 請繼續往下閱讀

▲民進黨多位市議員批評市府在非洲豬瘟事件錯誤百出，盧秀燕等鋒頭過了又想進行政治操作。（圖／記者顏幸如攝，2025.11.24）

台中市長盧秀燕日前感慨，若沒台中主動通報，非洲豬瘟和毒蛋將蔓延全國。多位民進黨市議員今批評，市府在非洲豬瘟事件錯誤百出，盧秀燕先道歉、拔官，鋒頭一過就搶功大喊委屈。盧秀燕強調自己3度強調「我個人不委屈」，但對有些同仁受她連累而抱屈，且豬隻很脆弱，一天死亡1、20隻，絕大部分不會送檢，市府同仁以「死因不詳」主動送驗才得以讓真相曝光，動保處長下台是因太相信豬農父子。台中市上月爆發非洲豬瘟事件，全國豬隻15天禁止移動交易。民進黨市議員謝家宜今（24）上午質詢時問，盧秀燕上星期說「我覺得認真做事的人很委屈」，市府行政怠惰、草率處理非洲豬瘟事件，甚至挖大坑埋廚餘，委屈的是市民。主動通報本來就是地方機關義務，更何況中市府並未勾選懷疑非洲豬瘟，是獸醫研究所黃姓副研究員問了才加驗，竟還想攬功？盧秀燕說，身為市長本就要概括承受，但有些同仁受到她連累，有點委屈，這幾天包括受訪、答詢，自己已經第3次講「我不委屈」，請不要一直把這2字套在她頭上。市議員陳淑華批評市府警覺不足，拖了10天才送驗，不僅通報模糊、疫調搞不定、清消靠中央，連廚餘去化都無法解決。基層會委屈辛苦，就是因為將帥無能累死三軍，應負政治責任的防疫指揮官不檢討自己，還在市議會爭功諉過、抹黑事實轉移焦點。市議員陳俞融大酸盧秀燕操作政治話術，2星期前才鞠躬道歉，鋒頭過了又說基層受盡委屈，若市府沒錯，為什麼動保處長要下台？到底市府是做得不夠好，還是救了全台灣？盧秀燕答「兩個都是」！她強調豬隻很脆弱，「一天死亡1、20隻，絕大部分是不會送檢的」。她看過非洲豬瘟資料，市府送檢時註明死因不詳，如果判斷是心臟病發、APP(豬放線桿菌胸膜肺炎)或新冠疫情就不必送驗了，雖然因此讓疫情得以被防堵，但動保處在調查過程有失誤，盡信豬農父子，才導致處長下台。陳俞融氣得罵「政治操作比病毒更可怕」！非洲豬瘟鋒頭一過，盧秀燕就當大家忘了，不僅把依法通報變成政績，說台中救了全台灣，還將過錯推給豬農父子，「像你這種喪事喜辦的人，讓人嘆為觀止」。