我是廣告 請繼續往下閱讀

印尼正式成為全球首個啟用「生物辨識無縫通道」的國家，旅客通過此系統可在入境時完全不需停下排隊，直接通過移民關卡。這項由Amadeus人工智慧技術打造的創新系統，標榜全球首創，旨在提升國際旅客入境效率與安全性。此系統是「全印尼」（All Indonesia）計畫的一部分，目標在於簡化國際旅客入境手續。雅加達機場目前設有兩個生物辨識通道，未來計畫在泗水機場增設第三條通道。首階段將優先提供長者及行動不便旅客使用，他們可透過All Indonesia App提前登錄資料。Amadeus高階主管Rudy Daniello表示，將數位身分與生物辨識技術整合於機場關鍵服務點，讓旅客享受真正無縫、且安全的旅程，免去紙本文件、排隊與實體障礙。他解釋，旅客須事先提供護照資訊，並完成背景審查，最終認證則在通過生物辨識通道時完成。印尼早在協助朝聖者進出沙烏地阿拉伯時，便已試行類似技術。每年約有22萬人往返印尼與沙國，通道最高可每分鐘處理30次邊境通行，共服務5萬名旅客。這顯示無縫通道在高流量旅客管理上已具實務經驗。交通部門指出，該系統不僅加快旅客通關速度，也有助於防疫與安全管理，尤其在疫情後期及高峰旅遊時段，能有效降低接觸與群聚風險。此外，旅客的個人資料經高度加密，確保隱私安全。隨著新技術的推行，印尼未來計畫將無縫通道擴展至更多國際機場，並逐步開放一般旅客使用。專家指出，這種整合數位身份與生物辨識的入境模式，可能成為全球機場的新標準，引領國際旅遊便利化的新趨勢。