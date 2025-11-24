我是廣告 請繼續往下閱讀

新北中和一家汽車旅館去年（2024）5月發生凶殺案，一名當過百貨公司櫃姐的單親媽，在母親節當天帶9歲女兒、6歲兒子住進旅館，先讓子女喝下安眠藥，再趁2個孩子入睡後，用棉被、枕頭悶住再掐死他們，案件審理期間，她辯稱「手段並非凶殘」，希望判處30年有期徒刑，一、二審都判無期徒刑，最高法院今天駁回上訴，無期徒刑定讞。38歲有毒品前科的蘇姓女子，去年母親節深夜帶一對兒女入住某間汽車旅館，隔天是禮拜一，她以帶小孩回南部探親為由跟學校請假2天，到了週二上午，她將安眠藥加到水裡，讓孩子喝下，接著她先對9歲女兒動手，用棉被包住女兒、枕頭蓋臉，再用力掐緊脖子，導致女兒窒息身亡。女兒死亡後，蘇姓女子隨後殺6歲兒子，也是把兒子包在棉被中，再跨坐上去壓住、掐脖子，最終把兒子也掐死。蘇姓女子行兇過程中，兒女都曾經醒來掙扎，她仍選擇繼續痛下毒手。一審期間，蘇姓女子自認小孩是自己生的，有權殺死他們，法官認為她雖然是單親媽，仍有親友、社福單位支援，卻因為心情低落想不開，無視孩子的生命權、嚴重違背母親應有的責任，以成年人故意殺害兒童罪判處無期徒刑。上訴二審後，蘇姓女子答辯先讓子女服用安眠藥再掐他們的手段並非凶殘，請求改判30年，不過高院合議庭認為，先讓小孩喝安眠藥只是為了更容易殺人，仍判無期徒刑。最高法院認定原審判決對於犯罪事實、適用法律及量刑都沒有違誤，蘇姓女子上訴無理由，判決全案無期徒刑確定。