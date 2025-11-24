我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國女團TWICE於 22、23日在高雄舉辦演唱會，同時也是台灣成員周子瑜出道10年以來，首度回到家鄉開唱，讓歌迷ONCE們興奮又感動；前總統蔡英文也特地秀出與高雄市長陳其邁的「藍髮照」應援，更喊話感到與有榮焉。對此，精神科醫師沈政男卻反酸，2026年周子瑜道歉事件，掀起台灣社會各族群與各階層認同戰爭的就是蔡英文，不禁怒嗆：「她好意思啊？」蔡英文昨（23）日在社群平台發文表示，這兩天，自己的動態河道上全都是TWICE，看了大家的分享，彷彿也一起參加了這場演唱會。10年了，台灣的女兒子瑜，終於第一次回到台灣開演唱會，相信所有的ONCE都非常開心，也非常感動，可以在自己的土地上應援。謝謝這麼多靠著努力與才華，走出台灣，邁向國際的台灣人，「讓我們身為台灣的一份子，感到與有榮焉」。然而，沈政男痛批，「蔡英文今天又提到周子瑜了，她好意思啊？」他指出，2016年1月16日，蔡英文當選總統，因為前一天的周子瑜道歉事件，她說：「只要我當總統的一天，我會努力，讓我的國民，沒有一個人必須為他們的認同道歉。」不過8年任期過去，下台1年多了，台灣有多少人為了認同不只道歉，而且受辱、被攻擊、被同胞當成敵人、被當成禽獸不如？沈政男續指，多少人民，因為族群、性別、年紀、城鄉、貧富、意識形態、政治主張的差異，親友之間彼此撕破臉，網路與媒體成了謾罵攻訐的擂台，朝野惡鬥到政治停擺，然後兩岸之間被煽動仇恨到硝煙味升起，然後蔡英文又想要從網路開始，重出江湖了。「掀起台灣社會各族群與各階層認同戰爭的就是你！」沈政男怒轟，有人說，民進黨應該提名蔡英文選台北市長。呵，頭髮染來染去，對高雄的演唱會那麼在意，應該去選高雄市長吧！