史努比控準備衝了！Krispy Kreme表示，今年聖誕節攜手Peanuts，推出全新「Krispy Kreme×Peanuts」聯名系列，將史努比、查理布朗等經典角色融入甜甜圈設計，將自11月28日起全台限量開賣。Krispy Kreme指出，此次共有多款節慶限定新品，包括巧酥史努比、查理布朗尼、耶誕花圈等人氣口味，並同步回歸經典耶誕限定款。《NOWNEWS今日新聞》整理亮點商品、價格提供讀者一文掌握。
Krispy Kreme指出，Peanuts聯名系列自11月28日起在全台門市限量販售，特製6入、12入禮盒裝；除了3款以查爾斯・舒茲筆下經典Peanuts世界為靈感的聯名甜甜圈，粉絲喜愛的經典耶誕節限定口味也一起回歸。
Krispy Kreme聯手Peanuts，4款新品搶先看
🍩巧酥史努比 （售價 75 元／蛋奶素）
心形甜甜圈灌入OREO餅乾製作的可可巧酥卡士達內餡，外層裹上奶香濃郁的白巧克力淋醬，化身療癒感滿滿的史努比。
🍩查理布朗尼（售價 75 元／蛋奶素）
向查理布朗經典鋸齒塗鴉毛衣致敬，鬆軟夾心貝化身可愛耶誕球，濃郁布朗尼卡士達內餡結合黃色牛奶巧克力，搭配濃厚苦甜可可香。
🍩耶誕節花圈 （售價 75 元／葷）
以奶油乳酪霜打造的耶誕節限定花圈，以原味糖霜甜甜圈為基底，灑上金黃糖珠，還有超可愛的史努比與糊塗塌客。
🍩快樂圓肚子 （售價 75 元／蛋奶素）
紅通通、圓滾滾的造型加上黃澄澄的腰帶扣，就是耶誕老人最可愛的胖肚肚。裹上紅色牛奶巧克力，內餡飽灌牛奶卡士達，甜點控一口滿足。
為了慶祝Krispy Kreme × Peanuts全球聯名上市，台灣特別推出3款限定「Peanuts 耶誕快樂卡」，11月28日起在門市消費滿250元送1張，3款隨機贈完即止。
亞尼克聖誕開賣生乳捲盲盒！開吃九層塔口味
搶攻聖誕商機， 生乳捲名店亞尼克出奇招，在蛋糕販賣機限定販售「驚喜生乳捲盲盒」，除了冠軍原味生乳捲之外，有機會搶先吃到超獵奇口味「九層塔檸檬生乳捲」，還有宇治抹茶生乳捲、厄瓜多爾黑巧克力生乳捲，單盒售價392元，即日起至12月6日於全台66站點販售。
資料來源：Krispy Kreme、亞尼克
