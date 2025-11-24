我是廣告 請繼續往下閱讀

維克多．溫班亞馬（Victor Wembanyama）因左小腿拉傷繼續缺陣至少1週，斯蒂芬．卡索（Stephon Castle）、榜眼新秀迪倫．哈珀（DylanHarper）也因傷無法上場。

NBA美國職籃（National Basketball Association）鳳凰城太陽在傷兵滿營的情況下仍成功守住主場，靠著狄倫．，不僅收下近期3連勝，也中止了馬刺的3連勝氣勢。太陽此役缺少杰倫．格林（Jalen Green）、葛雷森．艾倫（Grayson Allen）與萊恩．鄧恩（Ryan Dunn）三名主力，但後場板凳群強勢補位。喬丹．古德溫（Jordan Goodwin）拿下15分、10籃板，繳出雙十表現；中鋒馬克．威廉斯（Mark Williams）在禁區提供關鍵防守與掩護，柯林．吉利斯皮（Collin Gillespie）也補上15分火力。太陽在第二節一度落後11分，但第三節打出37比24的強勢攻勢，一口氣將比賽翻轉，Booker單節獨拿11分，是太陽逆轉的重要推手。球隊前三節外線手感低迷，前9次三分出手全數落空，但後段逐漸回溫，全場三分球14投38中，命中率36.8%。馬刺本場同樣面臨傷兵困擾，迪亞倫．福克斯（De’AaronFox）攻下26分力扛得分重任，但球隊仍受到陣容缺失影響。德文．瓦塞爾（Devin Vassell）拿下17分，替補凱爾登．強森（Kelton Johnson）攻下14分，朱利安．香帕涅（Julian Champagnie）更繳出12分、12籃板雙十表現，但仍無法阻止太陽在第三節的關鍵反撲。