▲消防隊在濃煙中搶救並協助受困男子脫困。（圖／翻攝畫面）

台中市西屯區逢甲商圈福星路今（24）日上午驚傳火警！一處店舖突然起火，濃煙狂竄、火勢一度全面燃燒並延燒至相鄰兩戶，警消獲報後迅速到場灌救，同時引導受困民眾就地避難，所幸最終順利救出一名男子，無明顯外傷、拒絕送醫。台中市消防局指出，上午11時8分接獲通報後，立即派遣第八大隊、水湳分隊等 8 個單位，共出動消防車 18 輛、消防人員 38 名到場，由第八大隊大隊長呂鴻隆擔任指揮官。起火建物為 5 層樓建築，現場濃煙密布，消防人員迅速佈線搶救，於11時29分控制火勢，11時38分撲滅。警消表示，當時有 1 名男子受困於建物 1 樓後側，已先協助其就地避難，消防隊於11時27分與該名男子接觸，並在 11時29分成功救出，男子沒有明顯外傷，也拒絕送醫。消防局初步估計，燃燒面積約 30 平方公尺，起火原因仍由火調人員進一步調查中。