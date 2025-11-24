我是廣告 請繼續往下閱讀

．納斯（Nick Nurse）在賽後接受媒體訪問時解釋，之所以調整George的上場時間，是基於防守策略的考量。他引用記者Derek Bodner的說法指出，George被安排在第三節重新披掛上陣，是為了對位熱火側翼海梅．哈克斯（Jaime Jaquez Jr.）。

費城76人明星前鋒這位進入生涯第16季、加盟76人第二年的老將，近年受到傷勢困擾，表現較加盟初期大幅下滑，這次出場時間受限也再次引發外界關注。總教練尼克納斯認為，George是陣中最能限制Jaquez的球員，因此希望盡可能讓兩人時間重疊。不過即便如此，76人仍以117：127不敵熱火，無法在主場守住勝利。比賽從首節便陷入劣勢，熱火靠著37：27的開局掌握比賽節奏。雖然76人在半場將差距縮小到4分，但下半場仍難以抑制熱火的團隊攻勢。此役的勝負關鍵在於籃板與團隊流動。熱火搶下58籃板、送出32助攻並攻下72分禁區得分；相比之下，76人僅有46籃板、28助攻與52分禁區得分，三大數據全面落後。雖然76人共有6名球員得分上雙，包含George的10分，但仍無力扭轉戰局。泰瑞斯．馬克西（Tyrese Maxey）攻下27分、6助攻、3籃板與2抄截，是陣中最亮眼的球員；崔登．華特福德（Trendon Watford）貢獻19分、8籃板，昆頓．葛萊姆斯（Quentin Grimes）與賈瑞德．麥凱恩（Jared McCain）同樣得到15分，