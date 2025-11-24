我是廣告 請繼續往下閱讀

▲頴川建忠的次子頴川欽和主張，父親生前借名登記給親友的股票是他應繼承遺產，為申報遺產稅，必須向味王集團查閱財務資料。（圖／翻攝kenryu.jp）

身價高達千億的味王集團榮譽董事長頴川建忠，晚年動態低調不明，去年（2024）6月已有媒體報導因為他過世，二兒子頴川欽和申報遺產稅需要查帳，卻遭到味王關係企業拒絕的官司，當時頴川建忠之死獲得「法院認證」，到了去年9月有另一份判決直接寫明頴川建忠逝世日期是2023年8月24日，而且「遺產迄今尚未分割」；頴川建忠的後代分為頴川浩和為首的「長子派」與頴川欽和為首的「次子派」，《鏡週刊》報導，頴川建忠生前登記給集團老臣與子女的股票，在他過世後應列為遺產，由所有繼承人共同繼承，但股票如今去向不明，這場千億遺產爭奪戰同步在台日兩地開打。頴川建忠百歲辭世，生前曾是上市櫃公司最高齡企業家，其實他是「青果大王」陳查某的長子、道地台灣人，原名叫做陳建忠，為了在日本做生意入籍改姓，身價高達千億元，但他不喜歡讓銀行白賺利息，所有商業往來包括買廠房都慣用現金交易，因此有個外號「現金王」。頴川建忠生前為了分散股權，曾將公司股票借名登記給集團老臣與子女，在他前年過世後，千億遺產的前哨戰去年開打，二兒子頴川欽和在起訴狀中已將父親稱為「被繼承人」，並主張父親生前借名登記給親友的股票是遺產，為了報遺產稅，必須取得僑果企業股份公司資產負債表等12份財務資料、進而計算股票淨值。僑果企業拒絕，因此雙方對簿公堂，台北地方法院調查股東名簿，確認頴川欽和持有僑果企業的股份，依照《公司法》規定，有資格行使股東權利，去年6月判准他派律師、會計師，查驗資產負債表、綜合損益表、現金流量表、股東權益變動表等4份資料，但對於頴川欽和想看公司所有銀行往來的存摺、對帳單、股東往來金流明細、營所稅申報書等8份財務資料，則判決駁回。頴川欽和後續聯手兩位姊妹，對大洋僑果股份有限公司、僑協企業、萬協實業等11家公司提告，也要求「交付財務報表」，北院卻駁回，因為頴川建忠的遺產尚未分割，屬於各繼承人公同共有，而頴川建忠有5名繼承人，本案只有頴川欽和等3人提告，還少2人，因此不具起訴資格，頴川欽和等3人不服上訴，目前在高等法院審理中。