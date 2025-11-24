我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市長盧秀燕近來討論度和好感度大降，《美麗島電子報》董事長吳子嘉昨日指出，盧秀燕可能根本沒意願參選，反倒新北市長侯友宜可能再戰2028年總統大位；至於立法院長韓國瑜則不選。盧秀燕子弟兵、立委廖偉翔表示「現在做任何的人選推估都太早了」，各政黨都會按照時程和機制來處理，呼籲大家不用做過度解讀。2026地方大選開始布局，吳子嘉昨上《下班瀚你聊》節目時指出，盧秀燕近期放棄接棒選主席、非洲豬瘟失控等事件造成重傷，2028年可能根本沒意願參選；台北市長蔣萬安則是還年輕，2032年才是好時機，2028年毋需急著出來；至於韓國瑜，有可靠消息指出他認為外省人選不贏，因此不會參選2028。吳子嘉認為，侯友宜和國民黨主席鄭麗文才是藍營最後2強；至於前民眾黨主席柯文哲，一審結果將影響能否參選2028年，這部分變數仍大，難以判斷。對於「盧秀燕不會選2028」的說法，盧秀燕子弟兵、立委廖偉翔表示對各界觀點都保持尊重，但現在距2028還有很長時間，「現在做任何的人選推估都太早了」。目前盧秀燕專注市政、對市民負責，且國人最關心的不是誰代表哪個政黨選總統，而是執政黨能否解決國家面臨的重大問題，例如能源轉型、國家安全、居住正義、貧富差距等等。至於2028的總統候選人，各政黨都會按照自己的時程和機制來處理，目前外界的討論都屬於觀察性的評論，呼籲大家不用做過度的解讀。