我是廣告 請繼續往下閱讀

輝達落腳北士科T17、T18將定案！新壽上周五開過董事會後，確定將和北市府合意解約，台北市副市長李四川今（24）日上午說明最新解約進度，今天早上地政局長王瑞雲已經跟他報告，北士科T17、T18地上權案，已經在今天上午11點半，已經正式簽訂解約書，也完成塗銷新壽的T17、T18地上權案，目前已返回給台北市政府，接下來就是北市府跟輝達簽約的問題。北市府與新壽先前談合意解約，從5月談到9月，過程連連卡關，李四川今天中午接受媒體人尚毅夫的網路節目「新聞給問嗎？」針對輝達落腳北士科，對於外界關注的輝達落腳北市進度，上周新壽開過董事會之後，李四川表示，今天早上王瑞雲已經跟他報告，北士科T17、T18地上權案，已經在今天上午11點半，已經正式簽訂解約書，也完成塗銷新壽的T17、T18地上權案，目前已返回給台北市政府，接下來就是北市府跟輝達簽約的問題。李四川也透露，先前談合意解約，北市府除了與新壽董事長魏寶生談，也有見過台新新光金控的吳家，不過還是等依法論法，他也可以理解台新新光的立場。