今天11月25日是日本的「OL之日」（OLの日）。這個節日起源於1963年，當時日本職場中開始出現越來越多女性工作者，有雜誌開始採用「Office Lady」一詞，取代過去帶有負面意涵的「Business Girl」。到了1994年後，「OL」已成為日本主流用語，更在2025年因一位日本OL「荒木佐保里」全球爆紅，讓她成為象徵性人物，也使日本知性系辦公室女職員文化再次席捲全球。
OL之日起源於日本！雜誌社帶頭消除職場歧視
「OL之日」（OLの日）起源於1963年，當時日本職場仍以男性為主，但隨著更多高學歷女性步入職場，擔任各類辦公室職位，起初人們稱她們為「Business Girl」。然而這個用語在英文裡也有帶有「性工作者」（日文：商売女）的隱含意義，因此日本一家雜誌社便率先發起，希望以「Office Lady」作為更中性、更尊重的稱呼。
經過多家媒體長期推廣，「OL」逐漸受到民眾接受。到了1994年，日本更將每年11月25日訂為「OL之日」，用來紀念與感謝這些踏入職場、努力付出的女性。
OL之日怎麼慶祝？丈夫、同事做法一次看
那麼「OL之日」應該如何慶祝呢？在日本，如果太太也是上班族，丈夫通常會在前一天或當天特別購買甜點、下午茶等小禮物，慰勞辛苦工作的另一半；若是同事之間，也會透過一句簡單的感謝或鼓勵表達心意。
日本OL文化全球爆紅！「荒木佐保里」成為代表人物
今年，日本OL文化再度引發全球關注，原因是一名叫「荒木佐保里」的日本OL在7月25日爆紅，照片中她穿著正裝、手拿平板電腦、對著鏡頭嘟嘴微笑，並附上「早安」字樣，宛如公司最美女同事向你打招呼般，這畫面瞬間在全球瘋傳。
荒木佐保里的「OL系列照」目前累積觸及已超過8800萬人次，吸引超過29萬網友按讚，甚至連全球首富馬斯克（Elon Musk）也親自轉發，使她的知名度延伸至世界各地。
其實，荒木佐保里過去曾是日本偶像團體 Tokyo Girls Bravo 成員，目前則是模特兒與演員。今年29歲的她，因演算法而二度爆紅，成為日本「OL文化」全新代表人物，目前 X 粉絲超過42萬、IG更有64萬追蹤，讓她因「OL形象」而迎來更亮眼的星途。
我是廣告 請繼續往下閱讀
「OL之日」（OLの日）起源於1963年，當時日本職場仍以男性為主，但隨著更多高學歷女性步入職場，擔任各類辦公室職位，起初人們稱她們為「Business Girl」。然而這個用語在英文裡也有帶有「性工作者」（日文：商売女）的隱含意義，因此日本一家雜誌社便率先發起，希望以「Office Lady」作為更中性、更尊重的稱呼。
經過多家媒體長期推廣，「OL」逐漸受到民眾接受。到了1994年，日本更將每年11月25日訂為「OL之日」，用來紀念與感謝這些踏入職場、努力付出的女性。
那麼「OL之日」應該如何慶祝呢？在日本，如果太太也是上班族，丈夫通常會在前一天或當天特別購買甜點、下午茶等小禮物，慰勞辛苦工作的另一半；若是同事之間，也會透過一句簡單的感謝或鼓勵表達心意。
今年，日本OL文化再度引發全球關注，原因是一名叫「荒木佐保里」的日本OL在7月25日爆紅，照片中她穿著正裝、手拿平板電腦、對著鏡頭嘟嘴微笑，並附上「早安」字樣，宛如公司最美女同事向你打招呼般，這畫面瞬間在全球瘋傳。
荒木佐保里的「OL系列照」目前累積觸及已超過8800萬人次，吸引超過29萬網友按讚，甚至連全球首富馬斯克（Elon Musk）也親自轉發，使她的知名度延伸至世界各地。