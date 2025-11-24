我是廣告 請繼續往下閱讀

由社團法人高雄市社福慈善總會、高市府教育局、毒品防制局與議員林智鴻共同主辦的「2025港都反毒盃品格教育繪圖競賽頒獎典禮」今(23) 日舉行。競賽以「品格教育」與「反毒意識」為主軸，鼓勵學童透過繪畫創作，表達對健康生活與拒毒理念的理解與想像。共有3千件作品參賽，經專業評審選出20多件優秀作品。頒獎典禮現場並有反毒等相關有獎問答，與台鋼鷹棒球隊員同歡；以及帶領大家大跳反毒等舞蹈，學生們與現場家長們一起同樂，場面相當熱鬧。局長吳立森特別出席頒獎典禮，親自為得獎學生頒發獎狀與獎品。吳立森表示，每一幅作品都是孩子們心中對正向品格的描繪，也是推動反毒教育的重要力量。教育局長期與毒品防制局與民間團體合作，以強化校園毒品防制網絡，推動多元教育活動，讓反毒意識深植於學童心中，攜手打造健康、安全、無毒的學習環境。活動不僅是對學生創意的肯定，更是港都反毒力量的集結。透過繪圖競賽，讓反毒教育走進孩子的心，也讓社會看見反毒種子不斷萌芽。