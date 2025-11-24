我是廣告 請繼續往下閱讀

▲工研院攜手新光合成纖維、合碩生技及紡織所跨域開發出「仿生韌帶支架」，以仿生結構與高分子材料打造出兼具固定強度與提升修復的醫材，幫助斷裂的韌帶更快癒合、穩定恢復，對於長者因創傷而韌帶受損或斷裂，都能藉此快速恢復自在行動力。（圖／工研院提供）

被譽為「研發界奧斯卡獎」的全球百大科技研發獎R&D 100 Awards日前揭曉2025年得獎名單，工研院今年榮獲3項大獎，涵蓋生醫、AI、綠色永續等領域，與勞倫斯利佛摩國家實驗室（Lawrence Livermore National Laboratory）、阿爾貢國家實驗室（Argonne National Laboratory）等國際重量級機構並列，讓台灣與產研共創的科技研發實力在國際發光發熱。在生醫領域，工研院攜手新光合成纖維、合碩生技及紡織所跨域開發的「仿生韌帶支架」，以仿生結構與高分子材料打造出兼具固定強度與提升修復的醫材，幫助斷裂的韌帶更快癒合、穩定恢復，對於長者因創傷而韌帶受損或斷裂，都能藉此快速恢復自在行動力。AI領域，工研院整合AI智慧控制與高速水刀系統，開發出「AI優化高活性廢輪胎水刀清胎製程技術（AI-WaJe™）」，最快360秒內完成一條大型輪胎的清除作業，大幅縮短處理時間，並可對應不同輪胎規格，回收的高活性膠粉還可再利用，已由衍生新創公司奇妙水循環材料公司投入營運。在淨零循環領域，工研院攜手興采實業集團共同開發出「回收纖物再製低碳循環防水透濕膜（Circu-Texfilm）」，可輕鬆將複合廢棄紡織品，透過化學解聚與再聚製程，即能轉化成有「防水、透濕」效果的聚氨酯薄膜，無需拆解或脫色，製作出不同規格的防水透濕布料，能廣泛應用在機能服、鞋類、軍用裝備等，已導入興采實業集團產線。工研院表示，創新是台灣產業發展的關鍵動能，工研院持續以「整合跨域創新」為核心策略，致力成為政府最信任的產業智庫與產業最堅強的技術夥伴。除了長期凝聚專才，發展前瞻及關鍵技術，協助台灣在全球科技競賽中占得先機。R&D World副總暨總編輯保羅希尼（Paul Heney）表示，台灣是全球重要的研發樞紐之一，許多企業都與台灣廠商及工研院等研發機構保持密切合作。經濟部表示，經濟部支持的研發成果已連續18年榮獲全球百大科技研發獎，累積達103個獎項，由經濟部科專成果支持的多項得獎技術，其中9成已經技轉廠商或成立新創公司，而今年獲獎的技術也全數與業者展開合作，成為技術的出海口，帶動產業價值。