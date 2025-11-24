我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣在去年11月24日於世界12強棒球錦標賽以4：0擊敗日本，不僅終結對手27連勝，更勇奪冠軍，寫下歷史性一刻。一年後，這段榮耀仍是台灣棒球迷共同的驕傲。然而中華職棒會長蔡其昌今（24）日在社群平台回顧當時心情時，卻遭部分網友冷嘲，引起熱議。對此他今（24）日在公開行程上回應，強調「就和人生一樣，棒球輸和贏都會有體悟」，不必過分將壓力給到球員身上。更直言台灣人看棒球視為「戰爭」，對於棒球運動乘載的期許遠超其他運動賽事。蔡其昌表示，台灣棒球過去歷經許多艱辛，從小到大球迷一起走過的辛酸與努力，他完全能理解球迷對12強奪冠的情感，也認為這段歷史值得反覆回味。「紅葉小巨人我都可以看30年了，12強金牌才過一年，就被說活在過去，這講不過去吧。」他也在記者會上說，網路上一些酸言酸語其實並不必要，尤其是把國際賽壓力全部放在球員身上的說法，他認為相當不妥。「明年我卸任會長，就是一個單純的球迷。輸了就再努力就好，教練和球員沒欠任何人。」他強調，棒球就像人生，輸贏都有體悟，「日本會輸、美國也會輸，再強的球隊都可能會輸。」蔡其昌提到，「國家隊徵召制度除了兵役等特殊情況外，球員沒有義務一定要答應參賽」，肯定每位球員都是願意為國家奮戰，應該給予更多鼓勵，而不是用輸贏去審判他們。直言有些不理智球迷一看到中華隊輸球好像欠他們，有時候自己為球員感到不值。2026年開年備受期待的紀錄片《冠軍之路》將於明年1月1日正式上映，今日在記者會上，蔡其昌感性表示，台灣人對棒球的態度與其他單項不一樣，「台灣人看棒球視為一場戰爭。」隨後解釋道自己這種體悟，是因為感受到棒球在台灣所承載的情感遠超一般運動，「長期面對的困局，透過棒球衝破了困難，雖然不被看好，但靠著不服輸、努力打拚的精神，贏得比賽。」談及觀看紀錄片初剪版本時，他忍不住透露：「我偷偷掉了眼淚，真的彷彿回到12強賽的那一刻。」他表示，棒球能凝聚整個島嶼、跨越世代，「這部作品會讓球迷再次感受到那份期待、那份感動，我們真的等太久了。」