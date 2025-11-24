我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席黃國昌有意投入新北市長選舉，除和國民黨主席鄭麗文共同舉行峰會引外界高度關注藍白合動向外，他近期也走入校園進行講座。不過，他在東吳大學的演講場次，由主辦單位宣布現場禁止抗議，引發社群熱議。對此，政治評論員周偉航21日指出，黃國昌其實可能劍指台北，又想做點新聞，才去講校園，但最近氣勢差，可能已經搞到柯文哲都看不下去，要自己復出了。周偉航日前上《新台灣加油》表示，黃國昌現在推這個系列演講，基本上就是宣布要選市長，而且目標可能放在台北市，但又沒做出新聞，因為他會期待在講座現場帶出一些火花。周偉航接著提到，在講座現場，如果被學生吐槽，但學生又一定比較弱、比較不會講話，這時候黃國昌就可以展現泱泱大黨主席的風範，見招拆招。但如果黃國昌連學生都搞不定，還要搞定別的政治人物嗎？即便是沒什麼咖位的政治人物，基本上也會去講校園。周偉航認為，所以，黃國昌現在的困境在於，他想要走選縣市長的老路，做點新聞，但最近氣勢差，結果搞到進退維谷，甚至連前黨主席柯文哲現在都傳出放話要復出，因為看不下去黃國昌的玩法了。這才是黃國昌最近寢食難安的要素。