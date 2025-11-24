我是廣告 請繼續往下閱讀

台中65歲以上人口突破49萬、獨居長者近6千人，今年1至9月救護量達9萬件，其中長者占4成。然而台中市卻至今未建立「孤獨死」統計，被質疑嚴重忽略高齡者風險。市議員陳雅惠痛批，市府預算執行率不到五成，形同放任長輩獨自面對生死危機，要求立即啟動跨局處整合與智慧守護網，避免悲劇持續發生。台中市議會今(24)日市政總質詢中，民進黨多名議員共同指出，近期接連發生長者在家倒臥多日才被發現事件，反映台中高齡照護網、訪視制度與預警系統全面落後，市府的高齡安全網恐已失靈。陳雅惠表示，截至今年10月底，台中65歲以上人口達49萬4,385人、列冊獨居5,984人；今年前9個月救護案件9萬651件，長者占40.18%。她質疑，台北市今年1到8月公布71件孤獨死個案，但台中卻毫無統計，「沒有數據，如何制定政策？」她批評，審計處早已點出列冊不足、清冊不完整、設備缺乏、訪視不到位等問題，但市府遲遲未改善。去年市府編列3,448萬元預算，卻僅執行1,831萬元，「連一半都不到，這不是行政怠惰是什麼？」陳雅惠要求，市府成立「高齡者關懷跨局處整合平台」，由副市長統籌，結合社會局訪視建檔、民政里鄰回報、警政巡查高風險戶、消防破門救援與衛生局健康追蹤，並串連宗教團體、社區與志工，打造真正的「社區守護網」。陳俞融與陳淑華補充，「孤獨死不是意外，是系統漏洞。」她們強調不能等悲劇發生才補破洞，也不能把責任推給家屬或鄰里，呼籲立即盤點高風險名單、提高訪視頻率、強化緊急通報與志工支援。張芬郁、蕭隆澤、謝家宜指出，內政部統計顯示，台中獨居長者戶數10年來從2萬5,348戶暴增至5萬5,480戶，倍增速度驚人。她們呼籲市府規劃平價老人公寓或公辦民營銀髮住宅，提供長者安全住所並減輕家庭照護壓力。市長盧秀燕回應表示，孤獨死不限於弱勢長者，年輕人獨居也可能發生，因此社會局、民政、警政與志工系統都需合作，強化「複式守護網」。對於選擇獨居、與家人少聯繫的長者，市府會勸導其提供聯絡人資訊，並持續補強安全機制。社會局表示，衛生福利部社會及家庭署刻正規劃115年至116年擴大推動獨居老人關懷服務政策，結合民政體系主動掌握並訪視全國70萬名獨居老人，充實縣市政府人力，強化社區支援網絡，即時提供鄰近獨居老人關懷與協助。