我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「台灣隊長」陳傑憲（如圖）在世界棒球12強冠軍賽表現亮眼，將在紀錄片《冠軍之路》呈現。（圖／記者陳云茹攝 ,2025.11.12）

▲《冠軍之路》的監製與導演團隊，為了拍這部紀錄片耗費不少心力，趕在元旦要全台上映。（圖／記者葉政勳攝）

▲曾豪駒（如圖）對於同一所大學的學長王識賢要在世界棒球12強冠軍賽的電影中扮演他，盛讚王識賢的演技卓越。（圖／記者葉政勳攝）

中華隊在世界棒球12強賽奪得冠軍，今（24）日剛好滿一周年，以此為主題的紀錄片《冠軍之路》也選在今天舉行記者會，總教練曾豪駒、現任立委蔡其昌、監製張永昌及導演龍男·以撒克·凡亞思等都到場。「滅火器」主唱楊大正為片子創作主題曲〈今天的我〉，坦言把張奕、陳傑憲等亮眼球員的心境寫進歌詞中。問他是否自比「樂團界陳傑憲」，他立刻否認：「不行，傑憲會不開心。」《冠軍之路》預定元旦上映，楊大正感謝中華隊教練與球員們打出冠軍佳績，才有契機推出紀錄片，讓他有機會寫歌。他希望觀眾能因此更深層感受到影像要傳遞的情感，自己從小打棒球，有不少球員好友，聽過很多人起起落落的故事，這次寫歌也把冠軍賽裡的明星球員心態放進歌裡。楊大正才剛忙完火球祭，誇自己很乖，知道今天有記者會，昨天很早就離開慶功宴現場，笑道：「經紀人說這個有簽約。」原來是有這樣的動力。他到現在也還有在打棒球，自稱是「本質球迷」，感慨說道：「台灣人這麼愛棒球，不能只有在贏球的時候才愛這些球員。」導演龍男·以撒克·凡亞思透露，原先投資方鎖定此刻上映，但片子不僅遠赴美國拍攝林家正等旅美球員的畫面，也到了日本訪問冠軍賽時被擊出全壘打的投手戶鄉翔征，牽涉到各地的內容使用權、球員相關權限等洽談更是困難，監製張永昌透露大概談了兩百多份合約，超過四百多項相關授權，強調：「幾乎每一關都卡很久。」大家好奇，去找戶鄉翔征聊12強冠軍賽，會不會是傷口上灑鹽？龍男·以撒克·凡亞思表示，戶鄉翔征的心態上認為有輸有贏，自己也是全力面對賽事，不覺得自己被擊出全壘打、輸掉冠軍賽是恥辱，在訪談過程中分享最後陳傑憲在比賽中的細節，是電影後半段非常精彩的過程。他大讚戶鄉翔征很大氣，抱著正面恭喜的態度來面對，當然還是希望有機會能再扳回一城。12強冠軍賽除了紀錄片《冠軍之路》外，劇情片版《絕勝》也在拍攝中，王識賢要扮演曾豪駒。問本尊對於這位扮演者看法如何，曾豪駒拿王識賢在《角頭》系列的角色名反問記者：「你說仁哥嗎？」其實王識賢是曾豪駒在臺北市立大學的學長，他稱讚學長是非常好的演員，演技上也很卓越，現在他正忙準備明年的世界棒球經典賽，壓力很大，可能不一定有空去探班。