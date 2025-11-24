休閒農場又少一間！宜蘭縣三星鄉的「鹿爺爺農場」表示，11月30日將是最後一天營業，從12月1日起正式歇業，而鹿爺爺才開業短短3年，就累積了4.9顆星的極佳口碑，一票家長更表示，鹿爺爺可以說是全台灣最乾淨的農場，因此消息曝光也引發大批遊客不捨。
營業僅3年就歇業！鹿爺爺累積超強口碑
「鹿爺爺農場」近期表示，由於園區調整規劃，將於114年12月1日正式歇業，11月30日為最後營業日。貼文中感性寫道，「每一次走進園區的身影、每一句溫暖的問候，都已成為我們最珍貴的回憶」，並感謝大家多年來的支持與陪伴，讓園區的動物充滿溫暖。鹿爺爺農場也強調，將會妥善安排動物的去處。
事實上，鹿爺爺農場是在2022年4月1日開始試營運，隨後正式開幕，園區內有著超可愛水豚君、梅花鹿、會握手的跳跳羊，以及狐獴、土撥鼠、象龜等可愛動物，都是適合與小朋友互動的溫馴動物們。
此外，鹿爺爺農場還有手作DIY體驗課程，可以製作三星蔥盒子餅、可愛動物毛球療癒貼畫，園區內還有「鹿爺爺咖啡廳」，提供咖啡飲品、輕食餐點。
實際查看鹿爺爺農場Google評價，該農場在3年之間累積了5246則評論，仍維持4.9顆星的極高評價。許多遊客與家長到場朝聖後，都大讚「兒子說鹿爺爺是全台最乾淨的農場，以後應該找不到了」、「謝謝鹿爺爺給我們很多快樂的回憶，謝謝員工總是很熱情跟溫暖的招呼」、「孩子最喜歡這裡了，我們最愛水豚君了，好親人，且環境好好完全沒異味」、「園區乾淨空間、點心好吃，真可惜要停止營業」、「環境乾淨、動物都用心照顧得很好」。
資料來源：鹿爺爺農場、GoogleMaps
我是廣告 請繼續往下閱讀
「鹿爺爺農場」近期表示，由於園區調整規劃，將於114年12月1日正式歇業，11月30日為最後營業日。貼文中感性寫道，「每一次走進園區的身影、每一句溫暖的問候，都已成為我們最珍貴的回憶」，並感謝大家多年來的支持與陪伴，讓園區的動物充滿溫暖。鹿爺爺農場也強調，將會妥善安排動物的去處。
事實上，鹿爺爺農場是在2022年4月1日開始試營運，隨後正式開幕，園區內有著超可愛水豚君、梅花鹿、會握手的跳跳羊，以及狐獴、土撥鼠、象龜等可愛動物，都是適合與小朋友互動的溫馴動物們。