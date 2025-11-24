天后蔡依林今年底到明年元旦將在台北大巨蛋連開3場《PLEASURE》世界巡迴演唱會，門票23日在KKTIX售票系統全面開賣，卻爆發搶票災情，不僅系統要排隊進入，許多人直接被擋在門外，還有人明明搶到票卻因系統問題無法付款，導致門票被取消。對此，大批粉絲氣憤不已，導致蔡依林連帶被罵；還有粉絲發文揪團要打集體訴訟，向KKTIX抗議，想維護自己的權益。
KKTIX系統太卡 慘害蔡依林被罵翻
KKTIX搶票災情持續延燒，有粉絲氣憤在Threads發文痛批蔡依林，認為她選擇KKTIX售票也要負起責任，「理性討論，面對這麼大的災難，她一點點反應都沒有，這麼多歌迷用心花這麼多時間在搶票，整整等了7個小時，然後剛好7:00完全沒票，我就不信沒有問題」。
粉絲認為蔡依林這次售票不但沒採實名制，也沒有設定問答關卡，讓黃牛輕易搶到票，加上KKTIX售票系統的付款問題，導致許多人明明搶到票卻被取消，既委屈又氣憤，「我真的不覺得她有在用心對待歌迷，甚至事情發生這麼久了，她一句話都沒有說」。
沒搶到蔡依林門票 粉絲氣炸揪團打集體訴訟
另外一名粉絲則在Threads上號召大家打集體訴訟，「我們付了時間、精神、等待、刷新、排隊，只因為平台自己的問題，消費者就被迫承受後果？ 這不是我們的錯，為什麼要我們吞？有要打集體訴訟的，在下面留言，目前已經在請教律師看怎麼打集體訴訟」。
蔡依林大巨蛋會加場？經紀公司：目前沒有計畫
目前針對搶票爭議，蔡依林經紀公司尚無回應，僅表示：「感謝歌迷的支持！這3場演出會努力把所有製作環節都充分準備完善後，以最佳狀態跟大家見面，目前沒有加開場次的計劃。」據悉，蔡依林3場演唱會共賣出12萬張票，但當天售票系統共湧入94萬人潮，也難怪許多粉絲覺得介面超卡、一票難求。
集體訴訟告KKTIX可行？律師分析：很難說
《NOWNEWS今日新聞》也依照當前的爭議詢問律師，集體訴訟是否可行？對此，執業律師房彥輝回應，「這個就很難說， 可能要由法院認定」。房律師也解釋，如眾多消費者們證明自己確實因本次事件有受損害，如財產損失，或者精神痛苦之損害，依據消費者保護法規定，可以由消費者保護團體受讓20位以上消費者的損害賠償請求權，並以自己名義提起集體訴訟案件。
且如是企業經營者故意所導致的損害，消費者甚至得請求損害額5倍以下的懲罰性賠償金；如因重大過失所致的損害，也可請求3倍以下的懲罰性賠償金，因過失所致的損害，得請求損害額1倍以下的懲罰性賠償金。
此外，相關受害的消費者們也可依民事訴訟法規定，選定一人或數人起訴請求損害賠償，法院得徵求原被選定人的同意後公告曉示，其他的被害人得於一定之期間內以書狀表明被害的事實、證據及應受判決事項之聲明，併案請求賠償。簡單來說消費者有站出來提告的權利，但是否能獲賠，仍以法院審理及判決為準。
