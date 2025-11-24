我是廣告 請繼續往下閱讀

KKTIX系統太卡 慘害蔡依林被罵翻

▲粉絲認為搶票爭議如此嚴重，蔡依林卻一句話都沒說，讓他們很失望。（圖／ 翻攝自Threads）

沒搶到蔡依林門票 粉絲氣炸揪團打集體訴訟

▲有粉絲號召受害者想打集體訴訟。（圖／ 翻攝自Threads）

蔡依林大巨蛋會加場？經紀公司：目前沒有計畫

▲搶票當天有粉絲光是想登入KKTIX，就要等近1萬分鐘。（圖／翻攝自KKTIX售票網站）

集體訴訟告KKTIX可行？律師分析：很難說

天后蔡依林今年底到明年元旦將在台北大巨蛋連開3場《PLEASURE》世界巡迴演唱會，門票23日在KKTIX售票系統全面開賣，卻爆發搶票災情，對此，大批粉絲氣憤不已，導致蔡依林連帶被罵；還有粉絲發文揪團要打集體訴訟，向KKTIX抗議，想維護自己的權益。KKTIX搶票災情持續延燒，有粉絲氣憤在Threads發文痛批蔡依林，認為她選擇KKTIX售票也要負起責任，「」。粉絲認為蔡依林這次售票不但沒採實名制，也沒有設定問答關卡，讓黃牛輕易搶到票，加上KKTIX售票系統的付款問題，導致許多人明明搶到票卻被取消，既委屈又氣憤，「」。另外一名粉絲則在Threads上號召大家打集體訴訟，「」。目前針對搶票爭議，蔡依林經紀公司尚無回應，僅表示：「」據悉，蔡依林3場演唱會共賣出12萬張票，但當天售票系統共湧入94萬人潮，也難怪許多粉絲覺得介面超卡、一票難求。《NOWNEWS今日新聞》也依照當前的爭議詢問律師，集體訴訟是否可行？對此，執業律師房彥輝回應，「這個就很難說， 可能要由法院認定」。房律師也解釋，簡單來說消費者有站出來提告的權利，但是否能獲賠，仍以法院審理及判決為準。