▲黃子佼即便和受害者全數和解，業界人士仍不看好他復出。（圖／NOWNEWS資料照）

黃子佼今（24）日透過律師發布5點聲明，強調和35名被害人全數和解，自從2023年捲入性騷風波後，黃子佼接連被爆出在「創意私房」付費下載未成年女性的不雅片，一審被判8個月、處以10萬元罰金，上訴後在二審也陸續與被害人達成和解，《NOWNEWS今日新聞》也詢問業界資深經紀人，關於黃子佼是否有機會復出？經紀人表示，黃子佼要被大眾原諒機率很低，倒是孟耿如無辜受害，堅忍渡過輿論可能還有機會。黃子佼和全數被害者達成和解，並在聲明中再度祈求原諒，「因為愚蠢好奇心誤觸法律的教訓，深切沉重」，更賣慘搬出失去了打拚一生的演藝事業以及深愛的妻子孟耿如，對於他有沒有機會再被大眾接受並且復出？業界資深經紀人透露，台灣人其實很善良，很願意原諒犯錯的藝人，「但黃先生做的事情，實在有點超乎一般正常道德標準，所以我覺得他要被大眾原諒跟復出我覺得機率很低。」至於孟耿如因為黃子佼的關係也全面淡出演藝圈，經紀人則心疼表示，「耿如我覺得她很勇敢，但她沒有錯，所以我覺得她被大眾接受的程度很是很高的，她必須很堅韌的渡過。」事實上，當初黃子佼捲入Me Too事件時，也有許多業界人士替他說話，因為黃子佼平時待人和藹可親又沒有架子，主持的節目也曾受到金鐘獎肯定，但隨著爆料越來越多，甚至牽扯到購買未成年少女性愛片，讓他的形象跌落谷底，也沒有人敢再幫他說話，就連之前曾國城只是一句，「撻伐得嚴重了點」，就被網路上各種留言圍剿，還因此請辭主持了10年的節目《一字千金》。