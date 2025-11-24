台灣超多人使用的 LINE Pay 即將迎來重大改版與轉移！今（24）日 LINE 公布自家電子支付錢包「LINE Pay Money」的正式上線時間為12月3日，相關調整最快將在近期啟動。由於目前 LINE 內的儲值與好友轉帳功能皆由一卡通公司旗下的 iPASS MONEY 提供，隨著雙方合作即將在年底畫下句點。對此，臉書粉專「用什麼Pay」也整理出 LINE Pay 之後的 5 項重點變化，提醒用戶提前做好準備。
重點一：iPASS MONEY將退出 LINE App
一卡通官方已經公告，將於2025年底起把 iPASS MONEY 服務正式移植到「一卡通 iPASS MONEY」，正式從 LINE 系統裡面獨立。若戶頭裡仍有餘額，可以現在透過 LINE 提早轉出，或是在 2026 年 1 月 1 日起，使用「一卡通 iPASS MONEY」App 提領，或是至支援的付款商店消費花掉。
重點二：新名稱叫「 LINE Pay Money」
未來LINE Pay將推出的電子支付服務叫做「 LINE Pay Money」，就是把以前跟 iPASS MONEY 合作的項目，全部轉由 LINE Pay 自己的系統來運作。
這代表開通電子支付帳戶、儲值、消費、轉帳、繳費、乘車碼等這些大家以前在 LINE Pay 裡使用的功能，未來將不再是一卡通 iPASS MONEY 的服務，而是由 LINE Pay 自己經營。
重點三：LINE 聊天室轉帳依舊能用
「用什麼Pay」指出，大家最關心的「LINE 聊天室轉帳」功能方面，LINE Pay已確認不會中斷。改版後，用戶在聊天視窗轉帳時，將從自己的LINE Pay Money帳戶轉給他人的 LINE Pay Money帳戶，不再與iPASS MONEY連動，其他使用流程則維持不變。
重點四：LINE Pay Money 需要用戶重新開通
LINE Pay已正式取得金管會核准的電支執照，未來要使用LINE Pay Money，就像更換了一個銀行帳戶，因此用戶必須重新完成一次「實名認證」流程，需輸入包括身分證、手機、信用卡或銀行帳戶驗證，規格與開通其他常見電支服務相同。
重點五：可能會辦送 LINE POINT 點數活動
曾有網友發現LINE Pay測試活動頁面，內容提到開通 LINE Pay Money可抽最高88點LINE POINTS，被外界解讀為官方即將推出的「上線好康」，雖然活動頁面隨後下架，但資訊可信度高。
資料來源：一卡通、用什麼Pay
