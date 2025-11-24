壽司郎聯名日本超人氣《褲褲兔》今（24）日開搶，壽司郎表示還沒開店就有鐵粉來排隊，4款聯名餐點「免費送」大臉造型插卡6款、全身造型插卡6款、盲袋壓克力鑰匙圈5款、洋芋片夾3款、泡棉貼紙、磁鐵夾4款，加價購小物包、絨毛卡套夾，《NOWNEWS今日新聞》記者實拍周邊商品、壽司郎台北中華路店主題店裝；搶先曝光海膽壽司、開心果霜淇淋4款隱藏新菜。藏壽司表示，除了聯名哆啦A夢扭蛋，明（25）日鮮饗滿鮭祭9道新菜也開吃。
台灣壽司郎表示，11月24日至12月26日聯名《褲褲兔》開搶粉紅派對周邊商品。因為可愛又可憐形象爆紅的日本《褲褲兔》，由插畫家「可哀想に！」2022年創作，首次在社群平台X（原Twitter）登場，戴著藍色蝴蝶結、穿著內褲的粉紅兔，有著水汪汪眼睛搭配搞笑香腸嘴巴，總是陷入倒霉困境的反差萌，讓人印象深刻。
壽司郎表示，今聯名《褲褲兔》開賣首日，一早還沒開店就有鐵粉來排隊，「褲褲兔盲袋壓克力鑰匙圈」抽中最想要的褲褲兔店長，還當場開心泛淚。
免費送《褲褲兔》插卡、盲袋壓克力鑰匙圈、洋芋片夾！壽司郎4款聯名餐點
台灣壽司郎推出4款聯名餐點組合，凡點購任一聯名餐點，免費贈送角色插卡或設計小物（數量有限、贈完為止）：
◾️「褲褲兔鮪魚萩餅」60元：免費送「褲褲兔大臉造型插卡」乙張（隨機6款）。
◾️「炙燒羅勒派對3貫組」70元：免費送「褲褲兔全身造型插卡」乙張（隨機6款）。
◾️生食／炙燒「粉紅派對拼盤」250元：免費送「褲褲兔盲袋壓克力鑰匙圈」乙個（隨機5款）。
◾️「褲褲兔雙拼派對餐」170元：免費送「褲褲兔洋芋片夾」乙個（隨機3款）。
壽司郎滿額加價購：《褲褲兔》小物包、絨毛卡套夾！
◾️11月24日起消費滿500元，加購價149元送「褲褲兔小物包」（限量20000個）。
◾️12月8日起消費滿500元，加購價250元送「褲褲兔絨毛卡套夾」（限量10000個）。
壽司郎粉絲按讚加碼送《褲褲兔》泡棉貼紙、磁鐵夾！
◾️12月1日起消費滿800元、並粉專按讚，即贈「褲褲兔泡棉貼紙」乙份。
◾️12月15日起消費滿800元、並粉專按讚，即贈「褲褲兔磁鐵夾」乙個（隨機4款、雙面設計）。
二款皆全台限量40000份（不累贈，數量有限）。
壽司郎《褲褲兔》6家主題店！最萌店員來了
台灣壽司郎本次打造6家期間限定《褲褲兔》主題店，整間店滿滿粉紅歡樂氣息，褲褲兔降臨壽司郎變成最萌店員陪大家用餐。《NOWNEWS今日新聞》記者實拍台北中華路店，褲褲兔店員端著好超的盤子迎接大家。
◾️壽司郎台北中華路店：台北市中正區中華路1段41號
◾️壽司郎南港CITYLINK店：台北市南港區忠孝東路七段369號CITYLINK C棟5樓
◾️壽司郎新北中和環球店：新北市中和區中山路三段122號B2F（環球購物中心新北中和B2）
◾️壽司郎台中黎明市政南店：台中市南屯區市政南一路158號
◾️壽司郎台中新時代店：台中市東區復興路四段186號1樓
◾️壽司郎高雄義享天地店：高雄市鼓山區大順一路115號5樓（義享天地A館5樓）
壽司郎：海膽壽司、開心果霜淇淋4款隱藏新菜開吃
《NOWNEWS今日新聞》記者今在壽司郎台北中華路店，吃到悄悄上市的「開心果霜淇淋」、「開心果牛奶綜合霜淇淋」隱藏新菜，綿密堅果風味，甜點控們別錯過。
台灣壽司郎還搶先預告年底第二波重量級企劃「海膽超值滿腹祭」，將於12月3日「醃漬海膽海苔包」60元特別價格、「極上三味」80元、海陸組合「海膽鮭魚卵烤牛肉」60元，奢華濃郁的海膽料理以高CP值價格限定菜單開搶。
藏壽司聯名哆啦A夢扭蛋！鮮饗滿鮭祭9道新菜開吃
日本迴轉壽司藏壽司表示，聯名哆啦A夢13款扭蛋，開搶5款公仔吊飾、4款磁鐵書籤、4款胸章；加碼滿額贈4款壓克力立牌、2款圓盤及2款束口袋，明11月25日起分三波段加碼開搶；消費滿額還「免費送哆啦A夢貼紙」。
11月25日起，同步開吃「鮮饗滿鮭祭」9道新菜，包括生鮭魚贅澤三貫、魚卵贅澤三貫軍艦、柚香鮭魚卵大生鮮蝦、絕品鮭魚卵蟹肉握壽司等。
資料來源：壽司郎、藏壽司
