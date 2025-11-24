我是廣告 請繼續往下閱讀

輝達於北士科蓋台灣總部的問題終於在近期順利解決落幕，新壽合意解約。台新新光金控董事長吳東亮今（24）日表示，感謝北市府、市長給予肯定，也希望台灣民眾可以給新壽董監事及員工，以及新壽董事長魏寶生一個最大肯定，齊心把輝達留下來。台新、新光投信今日舉行合併茶會，吳東亮於會後受訪時說，他還是要幫新壽講幾句話，新壽已成立60年、一甲子，一直與台灣民眾站在一起，念茲在茲想讓台灣發展更好，這次他們真的是盡心盡力，協助把輝達留下來，希望社會大眾能給新壽董監事與員工、魏董事長最大的肯定。吳東亮也提到，台新本來就是輝達的客戶，台新的AI部門在兩、三年前就買了輝達的晶片使用，台新也在開發一些服務，漸漸在落地。至於談到台新、新光人壽何時合併？他指出，明年1月1號會如期合併。吳東亮表示，亞資中心的成立，就是政府政策擴大資產管理，從金控的立場來看，金控合併之後大概有8兆4000多億的資產，一半是新光人壽，因此，對投信以後的發展，也將是一個很重要的關鍵，台新投信將能夠提供更好、更多的服務，所以橫向的聯繫是很重要的，這也是為什麼會有新光人壽的主管會進入投信擔任董事。