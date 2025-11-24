台灣邁入高齡化社會，老年生活更要及早規劃，御國地政士聯合事務所所長廖國甫表示，銀髮族要活得有生活品質，財務規劃相當重要，如果名下有房的60歲以上長者，就可以向銀行申請「以房養老」貸款，就算沒有工作收入，也可以申辦，銀行會每個月或一次給予一筆費用，當作養老金。

台灣高齡化速度快　財務規劃要趁早

廖國甫表示，台灣進入高齡化社會，根據國家發展委員會統計，目前65歲以上人口占台灣總人口數20.8％，也就是說，平均每5人就有1位年長者，其中桃園的增長率是128％，台中則是111％。

高齡化社會也讓銀髮族商機增長，台北甚至出現每個月要價14萬元的養生村，提供給長者居住。如果手邊沒有14萬元該怎麼辦？廖國甫指出，只要長者名下有房，即便沒有工作收入，就可以考慮跟銀行申辦「以房養老」貸款，可以讓長者有生活品質、有尊嚴。

▲銀行推「以房養老」方案，60歲以上屋主將房子抵押給銀行，銀行一次性或每個月提供一筆費用作為養老金。（圖／記者徐銘穗攝）
以房養老確保每個月有收入　還能繼續住

廖國甫表示，所謂「以房養老」就是把名下房子，抵押給銀行，銀行每個月會給予固定金額，核貸金額約在市價7成左右，年限約20到30年，假設房子價值1500萬元，銀行願意借款1000萬元，這1000萬元就會分成30年，每個月給付借款者約2萬5000元，再加上老人年金、勞退退休金等，基本上生活就會相當舒適。

而且「以房養老」房子還在自己名下，還是可以繼續住，只是銀行有做抵押權設定而已，也不用擔心未來子女不贍養，或是遺產分配問題。最後廖國甫提醒，只要年滿60歲，年限最多可以做到30年，就可以向八大公股行庫申請。

