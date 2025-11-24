我是廣告 請繼續往下閱讀

有民眾近日在公共政策網路參與平台提案「推動4日工作制，每週上4天班、放假3天」，獲得超過5千7百人附議，並在10月7日通過，政府必須在12月7日前給出回應。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（24）日表示，他支持社會針對自身權益進行討論，最重要的仍是國家未來對勞工的基本保障。根據平台上提案顯示，民眾Zou認為，增加1天假日，實施週休3日的優點包括：一、提升工作與生活平衡；二、吸引與留住人才；三、環保與節能效果；四、長遠來看可能促進創新。雖然短期來講，可能造成中小企業反彈、無法與臨近國家競爭，產業面臨產能下降，勞工面臨工資下降等危機。然而，Zou也提到，依據英國日本冰島等國的研究實例。長期來說，產能不會下降（甚至上升），也有助於提升勞工幸福感，保護勞工身體及心理健康等正面影響。對此，鍾佳濱今接受媒體訪問時回應，工時延長或縮短會根據該國家的經濟發展進行調整，目前台灣面臨少子化、勞動力短缺的問題，勞動部持續推動年長者重新投入職場。針對不同需求的民眾，鍾佳濱認為，不管是希望增加收入還是減少上班時數的需求，都攸關民眾的生計以及生活權利，他強調政府支持所有社會聲音，一起進行討論。鍾佳濱強調，國家未來對勞工的基本保障才是最重要的。