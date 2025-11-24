我是廣告 請繼續往下閱讀

日本首相高市早苗近日一席「台灣有事」論引發中日關係緊張，中國甚至暫停從日本進口水產。對此，除總統賴清德發文大啖日本水產外，外交部21日也於臉書發文動用社群媒體上火紅的貓咪拿筷子梗圖，強調「台日情義相挺，日本料理我吃一點」，引爆網友迴響，數百留言刷一排日本料理，蔚為奇觀。繼賴總統上週發出「來自日本」的水產午餐，外交部也發文力挺日本水產，鼓勵民眾以消費行動支持各式生鮮食材，甚至發出「您好，我吃一點」貓咪梗圖，引爆社群迴響。外交部發文指出，台灣與日本攜手共度許多挑戰，彼此友情也像迴轉壽司，持續轉動不斷深化善的循環。此刻我們用具體行動支持海島厝邊，壽司、生魚片、干貝、拉麵、丼飯，各種日料通通都來，美味一口，友情double！外交部也提到，還有，衛福部食藥署也已全面開放日本各地食品輸入台灣，周末來臨就給自己來點日本味。至於這個「您好，我吃一點」的貓咪梗圖，過去就常常被網友拿來回應各種來台灣玩的日韓網友，當他們在Threads發出台灣美食的貼文後，大批台灣網友就會去留下持筷子想偷夾菜的貓咪圖片，並附上文字：「您好，我吃一點」的梗圖，讓這隻貓意外在社群上竄紅。而外交部貼文一出，底下有數百名網友紛紛貼出自己吃的日本料理，各種留言表示：「台日友好」、「日本來的牛可以嗎？」、「必須吃起來」、「日料真的好好吃」、「嗯，吃點」等。