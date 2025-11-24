資深藝人陳為民昨（23）日發文怒轟台灣測速照相密度高得誇張，甚至比監獄、軍事基地，卻沒有任何民代對此表示意見，讓陳為民忍不住怒轟「國恥」，貼文也引發大批用路人共鳴。對此，律師林智群也發文補充，多數測速照相機拍到的超速罰單，金額「只有1%進了國庫」，完整罰款流向也曝光了！
台灣測速照相機密度世界之冠！陳為民不忍開轟：國恥
資深藝人陳為民昨日在社群上轉貼一張「台灣測速照相地圖」，畫面中密密麻麻的分布讓他十分感慨，好奇這些設備「跟疾病似的快速增加」，密度甚至高過軍事基地與監獄，質疑測速照相機已從交通管理變成「賺錢機器」。
針對測速照相機不斷增加的現象，陳為民更表示，全台民意代表竟無一人發聲，無論朝野，甚至想投入政治的人也始終保持沉默，「像鬼故事一樣，要不是共犯，就是這些民代根本不跟我們生活在一起。國恥」。
根據最新政府公開資料所繪製的「2024–2025 年全台測速照相機分布圖」，目前全台灣有高達2186 處測速照相機裝設點，流動測速點則有超過8千處，還有52個路段執行區間測速。
超速罰單的錢去哪了？律師翻法規曝真相
而這些測速照相機拍下的罰單，送到民眾手中後，所繳交的罰款金額，通通都進了國庫嗎？對此，律師林智群也翻出法規表示，除了高速公路以外，大部份的測速照相機都是地方政府警察局管轄，後那些罰單，75%歸地方政府、24%歸處罰機關、1%繳國庫。
實際查看法規，根據《道路交通違規罰鍰收入分配及運用辦法》第3條，違反道路交通管理事件罰鍰收入分配中，若由直轄市、縣（市）政府舉發案件，則有75%分配於縣市政府，24%配予處罰機關，最後1%解繳國庫。
如果是在國道上被開單，才是由內政部警政署國道公路警察局舉發的案件，才是53%解繳國庫，30%配予各處罰機關，17%配予國道公路建設管理基金；最後則是內政部警政署所屬專業警察機關舉發的案件，罰鍰70%解繳國庫、30%配予各處罰機關。
資料來源:：全國法規資料庫
