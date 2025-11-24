我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃子佼持有未成年性影像，遭到社會撻伐，復出機會非常渺茫。（圖／記者陳明安攝，2018.03.20）

黃子佼因持有2259部少年性影片，受害者共47人，一審遭判8個月徒刑、罰金10萬元，全案再上訴，原預定明（25）日上午宣判，未料黃子佼今透過律師發表聲明，表示已經和35名被害人和解（排除12名未到案被害人），是不是這樣就免牢獄之災？《NOWNEWS今日新聞》詢問律師黃帝穎，黃律師表示，這應該是黃子佼爭取二審減輕刑責的策略，並不會完全無罪。律師黃帝穎表示，藝人黃子佼「創意私房案」持有未成年少女性影像，一審被判處8月徒刑，併科罰金10萬元。黃子佼在二審期間透過律師發出聲明「黃子佼先生已與被害人全數和解」，這應是黃子佼爭取二審減輕刑責及緩刑的訴訟策略。黃帝穎說，依據刑法第59條規定「犯罪之情狀顯可憫恕，認科以最低度刑仍嫌過重者，得酌量減輕其刑。」及刑法第74條有關緩刑規定，有得斟酌「向被害人支付相當數額之財產或非財產上之損害賠償」明文，因此，黃子佼如果與被害少女全部和解，這不會是網路上質疑的「無罪」，而是黃子佼爭取減刑及緩刑的二審策略。黃子佼和全數被害者達成和解，在聲明中再度祈求原諒，「因為愚蠢好奇心誤觸法律的教訓，深切沉重」，更表示因此失去了打拚一生的演藝事業以及深愛的妻子孟耿如，對於他有沒有機會再被大眾接受並且復出？業界資深經紀人也向《NOWNEWS今日新聞》透露，台灣人其實很善良，很願意原諒犯錯的藝人，「但黃先生做的事情，實在有點超乎一般正常道德標準，所以我覺得他要被大眾原諒跟復出我覺得機率很低。」倒是孟耿如，挺過一波輿論風暴，可能還有機會。