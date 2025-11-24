Apple TV表示，黑五限時優惠開跑，即日起至12月1日期間訂閱6個月，可享「每月120元」半價方案，爽看《萬中選一》、《人生切割術》等多部原創影集與電影。momo購物網表示，黑五購物節今（24）日起正式開跑，觀察發現普發萬元帶動年底換機潮，3C熱搜近一個月明顯翻倍，以1萬元至2萬元的手機和平板最受歡迎。
Apple TV限時半價！每月120元、可訂半年
雙11串流平台沒訂到，黑五優惠快把握！Apple TV宣布推出黑五限時半價優惠，即日起至12月1日期間，新用戶與重新訂閱用戶訂閱6個月，可享每月新台幣120元的「半價價格」，享受無廣告干擾的觀影體驗。
Apple TV表示，透過半價優惠，可看數百部Apple Originals原創作品與獨家內容，每周皆有新片上架，包括近期口碑爆棚的《萬中選一》，以及多部榮獲艾美獎肯定的熱門影集，如職場驚悚神劇《人生切割術》、電影迷最愛的《片廠風雲》、緊扣時事並揭露媒體亂象的《晨間直播秀》等。
Apple TV預告，年末必看的應景佳節喜劇《全家逃走中 2：在節難逃》剛上線，今年暑假創下多項票房紀錄的《F1 電影》也即將在Apple TV全球串流上線。
3C熱搜翻倍！萬元手機、AI平板成黑五換機首選
momo購物網今（24）日宣布黑五購物節正式開跑，隨著普發萬元帶動年底換機潮，momo觀察站上3C熱搜在近一個月明顯翻倍，尤其是1萬元至2萬元價位帶的手機和平板最受歡迎，顯示汰舊換新需求依舊旺盛。
像是萬元出頭即可入手的小米POCO F7 Pro、以2億畫素被封為「演唱會神機」的三星Galaxy S24 Ultra，以及主打「一圈即查」AI筆記功能的聯想Idea Tab Plus平板，都在搜尋榜上急速竄升；主打輕薄與效能兼具的華碩i7筆電也深受學生族與小資族青睞，帶動黑五前夕3C類別買氣全面升溫。
資料來源：Apple TV、momo購物網
