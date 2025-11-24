我是廣告 請繼續往下閱讀

▲周子瑜（如圖）的鐵粉來台參加演唱會，分享海關看到他包包裡滿滿子瑜應援物，秒被放行。（圖／記者陳雅蘭攝）

▲子瑜出道10年圓夢回家開演唱會，她發表長文訴說心情，TWICE跟5萬名粉絲聽到哽咽。（圖／讀者提供）

TWICE睽違10年首次在台灣開唱，吸引大量海外粉絲特地飛來高雄朝聖，其中一位來自韓國的鐵粉更因子瑜而首次踏上台灣，他在抵台後接連遇到誇張到不行的「台灣人友善模式」，讓他忍不住在社群大喊：「這裡真的太瘋狂了，高雄是我第二個家鄉！」該名粉絲分享，當他拿著子瑜應援包抵達高雄機場時，安檢人員先是皺著眉請他打開檢查，結果一看到袋子裡滿滿的子瑜照片後，整個態度180度反轉，瞬間露出笑容大喊：「喔～是子瑜啊！可以走了！」突如其來的親切與反差，讓他忍不住爆笑，形容子瑜在台灣根本擁有「國民通行證」。抵達市區後，粉絲急著搭上計程車趕往會場，途中司機得知因演唱會湧入數萬人潮，交通大塞車，竟直接伸手按下跳表暫停鍵，並說：「現在塞到不行，我先把跳表關了啦，不要算你那麼多。」完全出乎意料的暖心舉動，讓韓粉驚呼連連：「子瑜效應也太可怕！台灣真的瘋狂寵子瑜粉絲！」該段體驗被轉發至Threads後，瞬間吸引上萬人按讚。部分網友笑稱：「司機可能真的不好意思算那麼貴啦！」但另一派則保持警戒：「跳表關掉就是喊價的開始。」也有人分享自身經驗，表示在韓國也遇過司機因塞車關跳表、反而還算更便宜的金額，直呼「善意是全球共通的」。這位南韓粉絲最後在文末寫下：「高雄人對子瑜的愛讓我嚇到，也讓我超級感動。」他表示台灣粉絲的熱情、環境的便利與整體氛圍都讓他印象深刻。隨著TWICE兩天演唱會在高雄世運成功落幕，「子瑜回家」的效應不僅席捲台灣，也成功把海外粉絲的心一起帶回家。